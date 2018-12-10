MKE Ankaragücü - Başakşehir | CANLI
10 Aralık 2018, Pazartesi
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- Başakşehir | CANLI

MKE Ankaragücü - Başakşehir | CANLI

'de lider 15. hafta maçında deplasmanda son dönemde kötü günler geçiren Ankaragücü ile karşılaşıyor.

'in 15. haftasında lider , Afyonkarahisar'da ile karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.




11'LER

BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, , Visca, Napoleoni, Riad Bajic

ANKARAGÜCÜ'NÜN 11'İ: Altay, Djedje, Yalçın, Kone, Pinto, Moulin, Faty, Cerci, İlhan, Mokhtar, Kubilay.

Beş maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor yenilgisi ile sona eren Medipol Başakşehir, 14 hafta sonunda 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgisi olan MKE Ankaragücü'nün ise 20 puanı bulunuyor. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Manuel da Costa ile sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci görev yapabilecek, sakatlığı geçen Eljero Elia'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

  1. 10.12.2018 19:04
  2. Güncelleme: 10.12.2018 19:55
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