MKE Ankaragücü - Başakşehir | CANLI
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir 15. hafta maçında deplasmanda son dönemde kötü günler geçiren Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir, Afyonkarahisar'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak.
Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
11'LER
BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Riad Bajic
ANKARAGÜCÜ'NÜN 11'İ: Altay, Djedje, Yalçın, Kone, Pinto, Moulin, Faty, Cerci, İlhan, Mokhtar, Kubilay.
Beş maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor yenilgisi ile sona eren Medipol Başakşehir, 14 hafta sonunda 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgisi olan MKE Ankaragücü'nün ise 20 puanı bulunuyor. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Manuel da Costa ile sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci görev yapabilecek, sakatlığı geçen Eljero Elia'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
- 10.12.2018 19:04
- Güncelleme: 10.12.2018 19:55
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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