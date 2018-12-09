SÜPER LİG'DE KALICI OLACAĞIZ



Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde kalması gerektiğini belirterek, "Adım adım Avrupa'yı zorlayacak, Avrupa'da başkenti temsil edebilecek bir takım yaratmayı hedefliyoruz" dedi. Kartal, inşa aşamasında olan Eryaman Stadı için "Bakınca çok heyecanlanıyorsunuz" diye konuştu.



BURSA'DA DEV KAPIŞMA



Bursaspor saat 16.00'da ligin sürpriz ekibi Antalyaspor'u ağırlıyor. Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Son iki maçını kazanan Bursa çıkışını sürdür- mek istiyor. Antalya ise 3 puana kavuşarak zirve takibini sürdürme peşinde. Dev maçın hakemi Fırat Aydınus olacak.



MALATYA'YI YENECEĞİZ



Erzurum'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Yeni Malatyaspor maçı öncesi iddialı konuştu. Özdilek, "Zor süreçte görevi aldım ama bunu oyuncularla sağlıklı şekilde götürdük. İlk devrenin sonu geldi, son 3 maçı oynayacağız. Malatya'yı yenmek istiyoruz" dedi.