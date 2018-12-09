Süper Lig'de günün özeti! (08.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
SÜPER LİG'DE KALICI OLACAĞIZ
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde kalması gerektiğini belirterek, "Adım adım Avrupa'yı zorlayacak, Avrupa'da başkenti temsil edebilecek bir takım yaratmayı hedefliyoruz" dedi. Kartal, inşa aşamasında olan Eryaman Stadı için "Bakınca çok heyecanlanıyorsunuz" diye konuştu.
BURSA'DA DEV KAPIŞMA
Bursaspor saat 16.00'da ligin sürpriz ekibi Antalyaspor'u ağırlıyor. Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Son iki maçını kazanan Bursa çıkışını sürdür- mek istiyor. Antalya ise 3 puana kavuşarak zirve takibini sürdürme peşinde. Dev maçın hakemi Fırat Aydınus olacak.
MALATYA'YI YENECEĞİZ
Erzurum'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Yeni Malatyaspor maçı öncesi iddialı konuştu. Özdilek, "Zor süreçte görevi aldım ama bunu oyuncularla sağlıklı şekilde götürdük. İlk devrenin sonu geldi, son 3 maçı oynayacağız. Malatya'yı yenmek istiyoruz" dedi.
- 9.12.2018
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
-
Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
-
Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Süper Lig'de günün özeti! (08.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.