Süper Lig'de günün özeti! (08.12.18)
09 Aralık 2018, Pazar
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'de günün özeti! (08.12.18)

Süper Lig'de günün özeti! (08.12.18)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

SÜPER LİG'DE KALICI OLACAĞIZ

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde kalması gerektiğini belirterek, "Adım adım Avrupa'yı zorlayacak, Avrupa'da başkenti temsil edebilecek bir takım yaratmayı hedefliyoruz" dedi. Kartal, inşa aşamasında olan Eryaman Stadı için "Bakınca çok heyecanlanıyorsunuz" diye konuştu.

BURSA'DA DEV KAPIŞMA

saat 16.00'da ligin sürpriz ekibi 'u ağırlıyor. Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Son iki maçını kazanan Bursa çıkışını sürdür- mek istiyor. Antalya ise 3 puana kavuşarak zirve takibini sürdürme peşinde. Dev maçın hakemi olacak.

MALATYA'YI YENECEĞİZ

Erzurum'un teknik direktörü , maçı öncesi iddialı konuştu. Özdilek, "Zor süreçte görevi aldım ama bunu oyuncularla sağlıklı şekilde götürdük. İlk devrenin sonu geldi, son 3 maçı oynayacağız. Malatya'yı yenmek istiyoruz" dedi.

  1. 9.12.2018
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