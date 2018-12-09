MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, yarın Afyonkarahisar'da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Karşılaşma öncesinde 20 puanı bulunan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir, 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
- 9.12.2018 10:06
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Galatasaray'ın cezaları onandı
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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