MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek – Fotomaç – 09 Aralık 2018
09 Aralık 2018, Pazar
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, 'i konuk edecek

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

'in 15. haftasında , yarın 'da ile karşı karşıya gelecek.

Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle 'daki Zafer Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Karşılaşma öncesinde 20 puanı bulunan , 10. sırada bulunurken, , 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



  1. 9.12.2018 10:06
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