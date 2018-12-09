Fırat Aydınus 300. maçına çıktı
09 Aralık 2018, Pazar
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300. maçına çıktı

Fırat Aydınus 300. maçına çıktı

FIFA Kokartlı hakem , - karşılaşmasıyla birlikte kariyerindeki 300. maçına çıktı.

FIFA Kokartlı hakem , kariyerinin 300. maçına çıktı. 'un taraftarı önünde 'u konuk ettiği mücadelede düdük çalan İstanbul Bölgesi hakemi Fırat Aydınus, 3. kez dalya dedi. 45 yaşındaki tecrübeli hakem bu sezonki 11. maçında düdük çaldı.

  1. 9.12.2018 16:21
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