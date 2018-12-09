Fırat Aydınus 300. maçına çıktı
FIFA Kokartlı hakem Fırat Aydınus, Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte kariyerindeki 300. maçına çıktı.
FIFA Kokartlı hakem Fırat Aydınus, kariyerinin 300. maçına çıktı. Bursaspor'un taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede düdük çalan İstanbul Bölgesi hakemi Fırat Aydınus, 3. kez dalya dedi. 45 yaşındaki tecrübeli hakem bu sezonki 11. maçında düdük çaldı.
- 9.12.2018 16:21
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
-
Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
-
Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Fırat Aydınus 300. maçına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.