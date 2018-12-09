Fırat Aydınus 300. maçına çıktı

FIFA Kokartlı hakem Fırat Aydınus, kariyerinin 300. maçına çıktı. Bursaspor'un taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede düdük çalan İstanbul Bölgesi hakemi Fırat Aydınus, 3. kez dalya dedi. 45 yaşındaki tecrübeli hakem bu sezonki 11. maçında düdük çaldı.