Antalyaspor Bursa'da galip!
09 Aralık 2018, Pazar
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Bursa'da galip!

Antalyaspor Bursa'da galip!

'in 15. haftasında kendi sahasında 'a 2-0 mağlup oldu.

'in 15.haftasında , 'a 2-0 mağlup oldu.

(Ayrıntılar az sonra...)

  1. 9.12.2018 15:48
  2. Güncelleme: 9.12.2018 17:56
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