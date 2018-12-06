KARAMAN KAYSERİ'DE

Kayserispor Trabzonspor yenilgisi sonrasında istifa eden Ertuğrul Sağlam'ın yerine Hikmet Karaman'ı getirdi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. İstanbul'da masaya oturulan tecrübeli hocayla yapılan görüşmeler sonrasında imzalar atıldı. Sarı-kırmızılılar'da adaylar arasında, İgor Tudor, Albert Bunjaku, İbrahim Üzülmez gibi isimler de bulunuyordu.

"İLK 10'U KOVALARIM"

Kayseri'de 2004-05'te de çalışan Karaman'la anlaşmanın detaylarını anlatan Başkan Bedir, "Hikmet hocaya fikirlerimi anlatmamış olmama rağmen bana, 'Bu takımla transfer yapmadan ilk 10'u kovalarım' dedi. Ben biraz sessiz kaldıktan sonra 'İnanmıyor musun başkanım?' dedi ve ben de 'Düşüncelerimi nasıl okudun?' dedim. Hoca da buna inanıyor" bilgisini verdi.

GALATASARAY'A GÖZDAĞI

Ligde sonuncu sıradaki Ç.Rize, deplasmandaki Galatasaray maçını dönüm maçı olarak görüyor. Kupada evinde Balıkesir'e 2-0 yenilerek turu zora sokan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Okan Buruk, galibiyete ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak "Çok mücadele etmemiz ve koşmamız gerekiyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Cimbom karşısında dengeli bir oyun planı düşündüğünü belirten Buruk, "Oyunun iki yönünü de doğru oynamamız gerekiyor. Rodrigues dönecek. Hücumda G.Saray'ı güçlendirecektir. Hücum yapmadan hangi maç olursa olsun kazanma şansınız olmaz. Bunları doğru yapmalıyız" yorumunu yaptı.

TİMSAH'A GENÇ KANAT

Bursaspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlikle dikkatleri üzerine çeken Karşıyaka'nın genç futbolcusu Doğukan İnci'yi radarına aldı. Geçen sezonun ikinci yarısında profesyonel yapılarak forma şansı bulmaya başlayan ve 2022'ye kadar kontratı 19 yaşındaki sol açık için devre arası harekete geçmesi beklenen Timsah'ın, İzmir kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.



BURSA'DA 3 EKSİK VAR

Bursaspor, evindeki Antalya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakat olan Shehu ve Sakho takımdan ayrı çalışırken, ameliyat olan Furkan Soyalp idmana katılmadı. Öte yandan, ziyarete gelen Alaaddinbey Engelliler Okulu öğrencileri, idmanı izledi.



İSMAİL KARTAL İSYAN ETTİ

Rize'den 1 puanla dönen Ankaragücü'nde İsmail Kartal, bazı maçlarda mücadelelerinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Kartal, "Antalya, Konya, Beşiktaş ve Rize maçlarında hakem hataları ve hakemlerin VAR'a gitmemeleri sonucu haksız puan kayıpları yaşadık" dedi.



BAŞKAN GEVREK İDDİALI

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ilk yarıyı 27 puan ve üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Gevrek, 22 puanları olduğunu hatırlatarak, "Önümüzde Erzurumspor, Antalya ve Bursaspor maçları var. Bu maçları kayıpsız atlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



GOLLER SENEGAL'DEN

Ligde bu sezon Türkler dışında en çok Senegalliler gol attı. Özellikle Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Diagne'nin 16 golle başı çektiği sıralamada Senegal 32, Brezilya 28, Hollanda 17, Fas 15 ve Nijeryalılar 15 gol attı.



ERZURUM DERBİYE HAZIR

Doğu derbisinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Erzurumspor, hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. Bursa'dan puansız dönüp, 6 maçlık yenilmezlik unvanını bırakan Dadaş'ta, sakatlığı bulunan Tshabalala'nın koşu ile tamamladığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



KONYA'DAN ENGELLİ JESTİ

Konyaspor, önceki gün Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdiği toplantıda önemli bir karara imza attı. Yeşil-beyazlı kulüp, Bedensel Engelliler Badminton Takımının kuruluşunu oybirliğiyle kabul etti.



MHK'NIN SEMİNERİ TAMAMLANDI

Merkez Hakem Kurulu'nun seminerleri, 81 ili kapsayan 13 il merkezinde 434 klasman ve bölgesel hakeme yönelik verilen eğitimlerle tamamlandı. Cüneyt Çakır, Alper Ulusoy, Ali Palabıyık, Mete Kalkavan, Barış Şimşek ve MHK Eğitimcileri Sebahattin Şahin, Sürhat Müniroğlu hakemlere eğitim verdi.



HAKAN ÇİNEMRE'DE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Göztepe'de, Nazilli Belediyespor ile önceki gün oynanan kupa maçında sakatlanan Hakan Çinemre'nin, sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptandığı bildirildi. Ameliyat edilmesi planlanan oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi. 24 yaşındaki genç stoper, geçen yıl ekim ayında da aynı yerden sakatlanmıştı.



ORTAOKULDA VAR'LI TURNUVA

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon devreye giren VAR, Denizli Acıpayam'daki Alcı Mahallesi'nde oynanan ortaokul maçlarına da örnek oldu. Alcı Ortaokulu'ndaki turnuvada öğrenciler futbol oynarken bir pozisyonda itiraz edilince hakem, saha kenarlarındaki cep telefonlarından çekilen görüntüleri izleyerek karar veriyor.