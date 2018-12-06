Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
9 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Bursaspor-Antalyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
10 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kayserispor: Serkan Çınar
- 6.12.2018 11:51
- Güncelleme: 6.12.2018 11:52
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Galatasaray Ankara'da engeli aştı
Toplam 1
Yorum
gs hocam muğdat ı değerlendirmen lazım adam yok.bir de atalay ın üstüne gidelim.iyi bişey olabilir ama gençler bir level daha iyi olması lazım.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
baba kartal Yaşlı papaz oyuncu almaktan artık vaz geçin. Başta b. yılmaz olmak üzere fayda değil zarar verir.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
Nirvana Lütfen 26 yaşından büyük oyuncu almayın . Bedava bile gelse Pepe gibi 34 yaşında adamlara yılda 6 mly Euro verilmez .
Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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