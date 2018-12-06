Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
06 Aralık 2018, Perşembe
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu

'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor:

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor:

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Bursaspor-Antalyaspor:

19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe:

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:

20.00 Kasımpaşa-Kayserispor:

  1. 6.12.2018 11:51
  2. Güncelleme: 6.12.2018 11:52
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