Süper Lig'de günün özeti! (03.12.18)
04 Aralık 2018, Salı
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'de günün özeti! (03.12.18)

<a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de günün özeti! (03.12.18)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

KAYSERİSPOR'DA SUMUDİCA SESLERİ

'da 'ın istifası sonrası yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Hedefteki isim, geçen sezon sarı-kırmızılılarda başarılı sonuçlara imza atan Marius Sumudica. 'da Al Shabab'ı çalıştıran ve 2 yıllık kontratı bulunan Rumen teknik adam, kulübünün bırakması halinde Kayseri'ye gelebileceğini söyledi.

14 HAFTADA 9 HOCA GİTTİ

'de hedeften uzaklaşan takımlarda, fatura teknik direktörlere kesilmeye devam ediyor. Bu sezon 14. haftaya kadar 8 hoca ile yollar ayrılmışken 9'uncu isim ise oldu. Diğerleri: İbrahim Üzülmez (Rizespor), Safet Susic (Akhisar), (Erzurumspor), (Kasımpaşa), Phillip Cocu (Fenerbahçe), (Sivas), (Alanya) ve (Konya).

'SİVASSPOR LİGE HEYECAN GETİRDİ'

Lider 'i deplasmanda deviren 'da başarılı çalıştırıcı Hakan Keleş, lige heyecan getirdiklerini söyledi. Yiğido'yla çıktığı 3 maçta 7 puan alan, deplasmanda Beşiktaş'a da puan vermeyen Keleş, "Lige heyecan getirdiğimizi düşünüyoruz. Diğer takımların da iştahını kabarttığımızı düşünüyorum" dedi.

YİNE GURBETTE

Ankaragücü yine gurbete çıkacak. Sarı-lacivertliler, Yenikent Stadyumu'nda pazartesi günü oynanması planlanan karşılaşmasının, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle tarafından başka bir şehre alınacağını açıkladı. Beşiktaş karşılaşması da Kayseri'ye alınmıştı.

TFF'DEN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Başkanı Yıldırım Demirören, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Demirören özetle, " ailesi adına 3 Aralık'ın, tüm engelli vatandaşlarımız ile bize önemli başarılar yaşatan sporcu kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak için vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR'DAN FARKINDALIK MAÇI

teknik heyeti, Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engelli futbolcularla maç yaptı. Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu öğretmenleri ile Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin katılımıyla gerçekleşen maçta, gözleri kapalı şekilde çıngıraklı topla oynayan teknik heyet, engellilerin yaşadığı zorlukları bire bir deneyimledi.

TİMSAH'IN GOL BEKLERİ

'de geride kalan 14 haftalık süreçte 16 kez gol sevinci yaşayan Bursasporlu futbolcular, son olarak sahasında Erzurumspor'u 2-1 ile geçerken goller iki kanat oyuncusu Umut Meraş ve Iasmin Latovlevici'den geldi. Latovlevici gol sayısını 3'e, Umut Meraş ise 2'ye çıkarırken; Lima'nın da 1 gole katkısıyla yeşilbeyazlıların gollerinin yüzde 37.5'ini kanat oyuncuları kaydetmiş oldu.

SÜPER LİG 20

, "topun oyunda kaldığı süre" istatistiğinde; 49,41 dakika (%54,9) ile birçok ülkenin gerisinde kalarak 20. sıraya yer aldı. Süper Lig'de %59,8'lik bir oranla bu alanda zirvede olan 'i, Alanya (%51,6) izliyor.
  1. 4.12.2018
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