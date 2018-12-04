Süper Lig'de günün özeti! (03.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrası yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Hedefteki isim, geçen sezon sarı-kırmızılılarda başarılı sonuçlara imza atan Marius Sumudica. Suudi Arabistan'da Al Shabab'ı çalıştıran ve 2 yıllık kontratı bulunan Rumen teknik adam, kulübünün bırakması halinde Kayseri'ye gelebileceğini söyledi.
14 HAFTADA 9 HOCA GİTTİ
Süper Lig'de hedeften uzaklaşan takımlarda, fatura teknik direktörlere kesilmeye devam ediyor. Bu sezon 14. haftaya kadar 8 hoca ile yollar ayrılmışken 9'uncu isim ise Ertuğrul Sağlam oldu. Diğerleri: İbrahim Üzülmez (Rizespor), Safet Susic (Akhisar), Mehmet Altıparmak (Erzurumspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Phillip Cocu (Fenerbahçe), Tamer Tuna (Sivas), Mesut Bakkal (Alanya) ve Rıza Çalımbay (Konya).
'SİVASSPOR LİGE HEYECAN GETİRDİ'
Lider Başakşehir'i deplasmanda deviren Sivasspor'da başarılı çalıştırıcı Hakan Keleş, lige heyecan getirdiklerini söyledi. Yiğido'yla çıktığı 3 maçta 7 puan alan, deplasmanda Beşiktaş'a da puan vermeyen Keleş, "Lige heyecan getirdiğimizi düşünüyoruz. Diğer takımların da iştahını kabarttığımızı düşünüyorum" dedi.
YİNE GURBETTE
Ankaragücü yine gurbete çıkacak. Sarı-lacivertliler, Yenikent Stadyumu'nda pazartesi günü oynanması planlanan Başakşehir karşılaşmasının, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle TFF tarafından başka bir şehre alınacağını açıkladı. Beşiktaş karşılaşması da Kayseri'ye alınmıştı.
TFF'DEN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Demirören özetle, "TFF ailesi adına 3 Aralık'ın, tüm engelli vatandaşlarımız ile bize önemli başarılar yaşatan sporcu kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak için vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
ANTALYASPOR'DAN FARKINDALIK MAÇI
Antalyaspor teknik heyeti, Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engelli futbolcularla maç yaptı. Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu öğretmenleri ile Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin katılımıyla gerçekleşen maçta, gözleri kapalı şekilde çıngıraklı topla oynayan teknik heyet, engellilerin yaşadığı zorlukları bire bir deneyimledi.
TİMSAH'IN GOL BEKLERİ
Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık süreçte 16 kez gol sevinci yaşayan Bursasporlu futbolcular, son olarak sahasında Erzurumspor'u 2-1 ile geçerken goller iki kanat oyuncusu Umut Meraş ve Iasmin Latovlevici'den geldi. Latovlevici gol sayısını 3'e, Umut Meraş ise 2'ye çıkarırken; Lima'nın da 1 gole katkısıyla yeşilbeyazlıların gollerinin yüzde 37.5'ini kanat oyuncuları kaydetmiş oldu.
SÜPER LİG 20
Süper Lig, "topun oyunda kaldığı süre" istatistiğinde; 49,41 dakika (%54,9) ile birçok ülkenin gerisinde kalarak 20. sıraya yer aldı. Süper Lig'de %59,8'lik bir oranla bu alanda zirvede olan Başakşehir'i, Alanya (%51,6) izliyor.
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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