Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor | CANLI

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor.





Ligin 13 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakip ağları 19 kez havalandırıp, kalesinde 13 gol gördü.

Öte yandan, sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ile Arturo Mina ve Guilherme'nin tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Üç oyuncunun da teknik direktör Erol Bulut tarafından görev verilmesi halinde bugün oynayabilecekleri aktarıldı.

11'LER

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Buğra, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Eren, Boutaib.

Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Sissoko, Caner, Güray, Serginho, Aykut, Regattin, Josue, Barbosa, Onur