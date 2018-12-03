Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor | CANLI
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Evkur - | CANLI

Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor | CANLI

Evkur , 'in 14. haftasında bu akşam 'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem düdük çalıyor.


Ligin 13 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puan toplayan Evkur , rakip ağları 19 kez havalandırıp, kalesinde 13 gol gördü.

Öte yandan, sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ile Arturo Mina ve Guilherme'nin tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Üç oyuncunun da teknik direktör Erol Bulut tarafından görev verilmesi halinde bugün oynayabilecekleri aktarıldı.

11'LER

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Buğra, Donald, , Guilherme, Aleksic, Eren, Boutaib.

Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Sissoko, Caner, Güray, Serginho, Aykut, Regattin, Josue, Barbosa, Onur

  1. 3.12.2018 19:37
  2. Güncelleme: 3.12.2018 19:42
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