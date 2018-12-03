Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor | CANLI
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Akhisarspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor.
Ligin 13 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakip ağları 19 kez havalandırıp, kalesinde 13 gol gördü.
Öte yandan, sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ile Arturo Mina ve Guilherme'nin tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Üç oyuncunun da teknik direktör Erol Bulut tarafından görev verilmesi halinde bugün oynayabilecekleri aktarıldı.
11'LER
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Buğra, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Eren, Boutaib.
Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Sissoko, Caner, Güray, Serginho, Aykut, Regattin, Josue, Barbosa, Onur
- 3.12.2018 19:37
- Güncelleme: 3.12.2018 19:42
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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