Sivasspor Medipol Başakşehir'e acımadı!

Süper Lig'de sadece 5 maç üst üste kazanarak en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 5, G.Saray'ın 6, Beşiktaş'ın 9 puan önünde yer alan Başakşehir evinde şoka uğradı. İlk 45 dakikada belki de liderliğin verdiği rehavetle etkili olamayan turuncu-beyazlılar, 35. dakikada geri düştü. Sivasspor'da Gabriel Torje'nin savunma arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Muhammet Demir, Mert'in sağından köşeyi düzgün görünce takımını öne geçirdi: 1-0. İlk devrede birkaç zayıf girişimin dışında pozisyon bulamayan Başakşehir, ikinci yarıda stoper Attamah'ın yerine kanat oyuncusu Kerim Frei ile başladı. İkinci 45'te oyunu rakip yarı alana yıkan ve tek kale oynayan Başakşehir; Visca, Mossoro, Kerim Frei ve Adebayor ile gol arasa da sonuca ulaşamadı. İkinci devrede müthiş kapanan Sivas, 3 puanı aldı.



TESADÜF DEĞİL İŞTE!



Sivasspor'un hocası Hakan Keleş, Başakşehir galibiyetini yorumladı. Bu sezon ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı devirdiğini hatırlatan Keleş, "Tesadüf olmadığını gösterdik. Lideri evinde devirmek kolay değil." dedi.