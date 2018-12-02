Antalyaspor Göztepe'yi tek golle geçti!
04 Mart 2019, Pazartesi
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'yi tek golle geçti!

Antalyaspor Göztepe'yi tek golle geçti!

, evinde ’yi ’ın golüyle devirip, 2 maçlık yenilgi serisini bitirdi.

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında sezonun sürpriz ekibi , evinde 'yi konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 5. dakikada ile pozisyona girse de sonuç alamadı. 15'te Göztepe Jerome ile gole yaklaştı. 20'de Antalyaspor atağında Celustka'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan 'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci 45 dakikada Antalya topu rakibine bıraktı. Göztepe 49'da Castro, 55'te Jerome ve 61'de 'le gole yaklaştı fakat kaleci Boffin'i geçemedi. Antalyaspor müsabakayı 1-0 kazanmayı başardı. Antalyaspor bu sonuçla puanını 24'e yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı. Akdeniz temsilcisi böylelikle iki haftalık yenilgi serisine de son verdi. İzmir ekibi Göztepe ise 3 hafta üst üste mağlup olarak 18 puanla 10. basamakta kaldı.
MÜSABAKADAKİ tek golü nefis bir vuruşla Serdar Özkan attı. Serdar 3 puanı getirdi.

  1. 2.12.2018
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