Nakoulma Bursaspor'a doğru!
Timsah, Türkiye’de Mersin İY ve Kayseri formaları giyen bonservisi elindeki Burkina Fasolu yıldızla görüşüyor. Ç.Rize ve Akhisar da devrede.
Geride kalan 13 haftada hücumda büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor'un, daha önce Mersin İY ve Kayseri'de oynayan Prejuce Nakoulma'nın peşinde olduğu öğrenildi. Bonservisi elindeki 31 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu, geçen sezon Fransa Ligue 1'de Nantes formasıyla ter döküyordu. Fransız kulübüyle sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılan Nakoulma, 18 maçta 3 gollük bir katkı sağladı. Türkiye'de oynadığı dönemde hızı ve dripling yeteneğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu için Ç.Rize ve Akhisar'ın da devrede olduğu kaydedildi. Yeşilbeyazlılarda Samet Aybaba'nın önceliği sağ kanat ve 10 numaraya verdiği ve yönetimden golcü de istediği belirtilirken, Nakoulma'ya da sıcak baktığı ifade edildi.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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