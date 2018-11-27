MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan açıklama
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın dinlendirilmesinin hakemleri yok etmek değil, kazanmak amaçlı olduğunu söyledi.
Her hafta salı günü durum değerlendirmesi yapıldığını dile getiren Namoğlu, "Son oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunduk, iki arkadaşımızı (Göçek ve Özkahya) hatalı bulduk. Bu nedenle bir süre maç almamaları kararını aldık. Bu aynı zamanda VAR sistemini koruma amaçlı. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bu sisteme büyük yatırım yaptı. Bu nedenle hata yapan kim olursa olsun cezasını alacaktır" diye konuştu.
Hakemlere düdüğünü astırmak gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını belirten MHK Başkanı, "Hakem kolay yetişmiyor. Hele FIFA hakemleri bugünlere kolay gelmiyor. Biz yok etme değil, kazanma amaçlı olarak bu tip cezaya başvuruyoruz. Biliyorsunuz hakemlerimiz sözleşmeli. Nasıl maç başına para alacaklarsa, dinlendirildiklerinde de cezalarını çekecekler. Başarılı olan daha çok maç alır" ifadelerini kullandı.
- 27.11.2018 18:24
- Güncelleme: 27.11.2018 18:51
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Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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