Her hafta salı günü durum değerlendirmesi yapıldığını dile getiren Namoğlu, "Son oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunduk, iki arkadaşımızı (Göçek ve Özkahya) hatalı bulduk. Bu nedenle bir süre maç almamaları kararını aldık. Bu aynı zamanda VAR sistemini koruma amaçlı. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bu sisteme büyük yatırım yaptı. Bu nedenle hata yapan kim olursa olsun cezasını alacaktır" diye konuştu.

Hakemlere düdüğünü astırmak gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını belirten MHK Başkanı, "Hakem kolay yetişmiyor. Hele FIFA hakemleri bugünlere kolay gelmiyor. Biz yok etme değil, kazanma amaçlı olarak bu tip cezaya başvuruyoruz. Biliyorsunuz hakemlerimiz sözleşmeli. Nasıl maç başına para alacaklarsa, dinlendirildiklerinde de cezalarını çekecekler. Başarılı olan daha çok maç alır" ifadelerini kullandı.