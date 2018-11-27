MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan açıklama
27 Kasım 2018, Salı
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Başkanı 'ndan açıklama

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan açıklama

Başkanı , ile 'nın dinlendirilmesinin hakemleri yok etmek değil, kazanmak amaçlı olduğunu söyledi.

Her hafta salı günü durum değerlendirmesi yapıldığını dile getiren Namoğlu, "Son oynanan Galatasaray-Atiker maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunduk, iki arkadaşımızı (Göçek ve Özkahya) hatalı bulduk. Bu nedenle bir süre maç almamaları kararını aldık. Bu aynı zamanda VAR sistemini koruma amaçlı. Çünkü bu sisteme büyük yatırım yaptı. Bu nedenle hata yapan kim olursa olsun cezasını alacaktır" diye konuştu.

Hakemlere düdüğünü astırmak gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını belirten Başkanı, "Hakem kolay yetişmiyor. Hele hakemleri bugünlere kolay gelmiyor. Biz yok etme değil, kazanma amaçlı olarak bu tip cezaya başvuruyoruz. Biliyorsunuz hakemlerimiz sözleşmeli. Nasıl maç başına para alacaklarsa, dinlendirildiklerinde de cezalarını çekecekler. Başarılı olan daha çok maç alır" ifadelerini kullandı.

  1. 27.11.2018 18:24
  2. Güncelleme: 27.11.2018 18:51
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