Beşiktaş Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları şu şekilde;
Beşiktaş: 1.80
Beraberlik: 3.20
Galatasaray: 3.00
- 26.11.2018 20:04
- Güncelleme: 26.11.2018 20:41
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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