Beşiktaş Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    derbisinin oranları belli oldu!

    Beşiktaş Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

    'in 14. haftasında oynanacak derbisinin iddaa oranları belli oldu.

    - derbisinin iddaa oranları şu şekilde;

    Beşiktaş: 1.80
    Beraberlik: 3.20
    Galatasaray: 3.00

    1. 26.11.2018 20:04
    2. Güncelleme: 26.11.2018 20:41
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