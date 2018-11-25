Trabzonspor tribünlerinden muhteşem 'koreografi'
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç öncesi bordo mavili taraftarlar maç öncesi “Özgür kalacak kadar masum değilsin.” yazısının yer aldığı bir koreografi yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Trabzonspor taraftarları maç öncesi "Özgür kalacak kadar masum değilsin." pankartının yer aldığı muhteşem bir koreografi yaptı.
- 25.11.2018 19:11
-
Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
-
Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
-
Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Trabzonspor tribünlerinden muhteşem 'koreografi' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.