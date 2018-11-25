Trabzonspor tribünlerinden muhteşem 'koreografi'
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    tribünlerinden muhteşem 'koreografi'

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> tribünlerinden muhteşem 'koreografi'

    'in 13. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi bordo mavili taraftarlar maç öncesi “Özgür kalacak kadar masum değilsin.” yazısının yer aldığı bir koreografi yaptı.

    'in 13.haftasında evinde 'yi ağırlıyor. taraftarları maç öncesi "Özgür kalacak kadar masum değilsin." pankartının yer aldığı muhteşem bir koreografi yaptı.

    1. 25.11.2018 19:11
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