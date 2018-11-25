Trabzon’da şölen
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Trabzon’da şölen

    Trabzon’da şölen

    Futbolseverlerin heyecanla beklediği gün geldi. 'in 13. haftasında evinde 'yi konuk edecek.

    Bir yanda çalkantılı günler geçiren , diğer tarafta Koeman ile yeni bir hava yakalayan ... Ligde 4 maçtır kazanamayan Fırtına, ezeli rakibini Stadı'nda yenerek güç gösterisi yapmak istiyor. Eksik çok, moraller bozuk ancak fark etmez, iki takım da derbilerde 'büyük' oynuyor ve iki takım da bu maça 'yeni bir başlangıç' gözüyle bakıyor. Bu akşam 19.00'da herkes susacak, futbol konuşacak. Belki de son yılların en zevkli 90 dakikası bizleri bekliyor.
    1. 25.11.2018
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