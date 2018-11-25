Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor | CANLI
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    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

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    Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor | CANLI

    'in 13.haftasında , 'u konuk ediyor. Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve maç ile ilgili tüm detayla fotomac.com.tr'de.

    Bu sezon iki takımın da yüksek sıralarda bulunması zirve yarışını zorlaştırıyor. Beklenmedik çıkışlarını sürdüren ve takımı bugün karşı karşıya gelecek.


    Kasımpaşa'nın Stadyumu'nda Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi olacak. Avrupa potasında yer alan iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak. Ligde son iki maçını kazanan Kasımpaşa, seriyi üçe çıkartmak istiyor. Kasımpaşa, 22 puanla 3. sırada yer alıyor.

    Yeni Malatyaspor ise son üç maçını kazanmış, geçtiğimiz hafta 'u farklı yenmişti. Erol Bulut'un takımı 21 puanla 4.sırada bulunuyor.

    1. 25.11.2018 19:03
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