Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve maç ile ilgili tüm detayla fotomac.com.tr'de.
Bu sezon iki takımın da yüksek sıralarda bulunması zirve yarışını zorlaştırıyor. Beklenmedik çıkışlarını sürdüren Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor takımı bugün karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus olacak. Avrupa potasında yer alan iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak. Ligde son iki maçını kazanan Kasımpaşa, seriyi üçe çıkartmak istiyor. Kasımpaşa, 22 puanla 3. sırada yer alıyor.
Yeni Malatyaspor ise son üç maçını kazanmış, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u farklı yenmişti. Erol Bulut'un takımı 21 puanla 4.sırada bulunuyor.
- 25.11.2018 19:03
-
Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
-
Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
-
Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.