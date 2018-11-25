Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor | CANLI

Bu sezon iki takımın da yüksek sıralarda bulunması zirve yarışını zorlaştırıyor. Beklenmedik çıkışlarını sürdüren Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor takımı bugün karşı karşıya gelecek.





Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus olacak. Avrupa potasında yer alan iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak. Ligde son iki maçını kazanan Kasımpaşa, seriyi üçe çıkartmak istiyor. Kasımpaşa, 22 puanla 3. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise son üç maçını kazanmış, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u farklı yenmişti. Erol Bulut'un takımı 21 puanla 4.sırada bulunuyor.