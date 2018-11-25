Erzurumspor'a yan bakılmıyor!
Mehmet Özdilek’in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Erzurumspor, sezonun flaş ekibini tek golle mağlup ederek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında BB Erzurumspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yendi. Mehmet Özdilek'in takımın başına geçmesiyle alt sıralardan uzaklaşan mavi-beyazlılar, ilk dakikadan itibaren hakimiyeti eline almak istedi. Antalya'nın temkinli oyunu sonrasında fazla pozisyonun olmadığı devre golsüz geçildi. Erzurum, 62'de İbrahim ile direği geçemedi. Mavi-beyazlılar aradığı golü ise 76'da buldu. Emrah Başsan'ın ortasında, Diego'nun ters vuruşu filelerle buluştu: 1-0. Dadaş, 86'da Erhan 'la bir kez daha direğe takıldı. Kalan sürede gol olmayınca Mehmet Özdilek'le çıktığı 6'ıncı maçında da kaybetmeyen Erzurum, puanını 14'e çıkarttı.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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