Süper Lig'in 13'üncü haftasında BB Erzurumspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yendi. Mehmet Özdilek'in takımın başına geçmesiyle alt sıralardan uzaklaşan mavi-beyazlılar, ilk dakikadan itibaren hakimiyeti eline almak istedi. Antalya'nın temkinli oyunu sonrasında fazla pozisyonun olmadığı devre golsüz geçildi. Erzurum, 62'de İbrahim ile direği geçemedi. Mavi-beyazlılar aradığı golü ise 76'da buldu. Emrah Başsan'ın ortasında, Diego'nun ters vuruşu filelerle buluştu: 1-0. Dadaş, 86'da Erhan 'la bir kez daha direğe takıldı. Kalan sürede gol olmayınca Mehmet Özdilek'le çıktığı 6'ıncı maçında da kaybetmeyen Erzurum, puanını 14'e çıkarttı.