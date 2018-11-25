Erzurumspor'a yan bakılmıyor!
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    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'a yan bakılmıyor!

    Erzurumspor'a yan bakılmıyor!

    ’in göreve gelmesiyle çıkışa geçen , sezonun flaş ekibini tek golle mağlup ederek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

    Süper Lig'in 13'üncü haftasında BB , konuk ettiği 'u 1-0 yendi. 'in takımın başına geçmesiyle alt sıralardan uzaklaşan mavi-beyazlılar, ilk dakikadan itibaren hakimiyeti eline almak istedi. 'nın temkinli oyunu sonrasında fazla pozisyonun olmadığı devre golsüz geçildi. Erzurum, 62'de İbrahim ile direği geçemedi. Mavi-beyazlılar aradığı golü ise 76'da buldu. Emrah Başsan'ın ortasında, Diego'nun ters vuruşu filelerle buluştu: 1-0. Dadaş, 86'da Erhan 'la bir kez daha direğe takıldı. Kalan sürede gol olmayınca Mehmet Özdilek'le çıktığı 6'ıncı maçında da kaybetmeyen Erzurum, puanını 14'e çıkarttı.

    1. 25.11.2018
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