Alanyaspor Kayserispor'u ezdi geçti!
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    'u ezdi geçti!

    Alanyaspor Kayserispor'u ezdi geçti!

    ’la ilk maçına çıkan Akdeniz temsilcisi; Cisse (2), Efecan, Campos ve Fernandes’in golleriyle ligde 5 hafta sonra üç puana uzandı.

    karşısına, yeni Teknik Direktörü yönetiminde çıkan şova imza attı. Karşılaşmaya iyi başlayan turuncu-yeşilliler, 18'de Cisse ile penaltıdan yararlanamadı. 45'te bu kez ağları bulan Cisse'nin golü ofsayta takıldı. 45+2'de VAR'la gelen penaltıda Campos takımını 1-0 öne geçirdi.

    CISSE KENDİNİ BULDU
    Mücadelenin 59'uncu dakikasında sahne alan Efecan, durumu 2-0 yaptı. 73'te ceza sahası içinde şık bir gol kaydeden Cisse, 79'da topu boş ağları gönderdi: 4-0. 81'de arka direkte kafayı vuran Fernandes, skoru belirledi: 5-0. Beş hafta sonra 3 puana uzanan Alanyaspor, puanını 15'e yükseltti.
    1. 25.11.2018
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