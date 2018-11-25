Bursaspor'dan inanılmaz geri dönüş!
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    'dan inanılmaz geri dönüş!

    Bursaspor'dan inanılmaz geri dönüş!

    'in 13. haftasında evinde 'u konuk etti. Konuk ekip Bursaspor 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanmayı başardı.

    'in 13. haftasında - maçı nefes kesti. Maçın başında 2-0 öne geçen Akhisarspor, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

    İLK YARIDAN NOTLAR

    8. dakikada Akhisarspor, Manu ile öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Barbosa'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağı arka direkteki Onur Ayık, altıpas içinde uygun durumdaki Manu ile buluşturdu. Manu da topu filelere gönderdi: 1-0

    32. dakikada Bursaspor'da Tunay Torun'un sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

    37. dakikada Bursaspor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Latovlevici'nin direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Fatih Öztürk yumruklayarak uzaklaştırdı.

    39. dakikada Akhisarspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Onur Ayık, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

    45+2. dakikada Bursaspor farkı bire indirdi. Tunay Torun'un ceza sahası dışından sağ köşeden içeriye ortasında altıpas üzerinde Mehmet Umut Nayir, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1

    Akhisarspor, müsabakanın ilk devresini 2-1 önde tamamladı.

    İKİNCİ YARIDAN NOTLAR BİRAZDAN

    1. 25.11.2018 15:54
    2. Güncelleme: 25.11.2018 17:55
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