TFF'de flaş istifa!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'de flaş istifa!

    TFF'de flaş istifa!

    Başkan Vekili , federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

    () Başkan Vekili , federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

    Ali Dürüst yaptığı açıklamada, TFF'deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

    Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı.

    Uğur Karakullukçu:

    1. 24.11.2018 13:49
    2. Güncelleme: 24.11.2018 13:56
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