Antalya Erzurum'da dondu!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Antalya Erzurum'da dondu!

    Antalya Erzurum'da dondu!

    'in 13. haftasında Erzurumspor evinde 'u 1-0 mağlup etti.

    Maçın detayları geliyor...
    1. 24.11.2018 13:25
    2. Güncelleme: 24.11.2018 15:26
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