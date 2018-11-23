Egelilerin kupadaki rakipleri netleşti
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Egelilerin kupadaki rakipleri netleşti

    Egelilerin kupadaki rakipleri netleşti

    Ziraat 'nda mücadele eden Ege takımlarının 5. eleme turundaki rakipleri belli oldu.

    ZİRAAT 'nda mücadele eden Ege takımlarının 5. eleme turundaki rakipleri belli oldu. Kupada eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

    Nazilli Belediyespor-, Menemen Belediyespor-Kasımpaşa, Fatih Karagümrük-Akhisarspor, Altay-Kayserispor, Belediyesi Bodrumspor-Ankaragücü. Çift maç eleminasyon sistemine göre yapılacak 5. turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

    1. 23.11.2018 15:13
    2. Güncelleme: 23.11.2018 17:16
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