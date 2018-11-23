Egelilerin kupadaki rakipleri netleşti

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda mücadele eden Ege takımlarının 5. eleme turundaki rakipleri belli oldu. Kupada eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Nazilli Belediyespor-Göztepe, Menemen Belediyespor-Kasımpaşa, Fatih Karagümrük-Akhisarspor, Altay-Kayserispor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankaragücü. Çift maç eleminasyon sistemine göre yapılacak 5. turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.