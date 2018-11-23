Egelilerin kupadaki rakipleri netleşti
Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Ege takımlarının 5. eleme turundaki rakipleri belli oldu.
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda mücadele eden Ege takımlarının 5. eleme turundaki rakipleri belli oldu. Kupada eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
Nazilli Belediyespor-Göztepe, Menemen Belediyespor-Kasımpaşa, Fatih Karagümrük-Akhisarspor, Altay-Kayserispor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankaragücü. Çift maç eleminasyon sistemine göre yapılacak 5. turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.
- 23.11.2018 15:13
- Güncelleme: 23.11.2018 17:16
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
TC BEŞİKTAŞ ANKARADA YENİLMEKTEN KORKTU AMA YİNE YENİLECEKLER
Egelilerin kupadaki rakipleri netleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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