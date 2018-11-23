14 Süper Lig ekibi PFDK’da – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    14 ekibi ’da

    14 <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a> ekibi <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>’da

    Hukuk Müşavirliği 14'ü olmak üzere 23 takımı, 'Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri nedeniyle 'ya sevk etti.

    Hukuk Müşavirliği 14'ü olmak üzere 23 takımı, 'Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri nedeniyle 'ya sevk etti. 4 büyüklerin de bulunduğu ekipler arasında , Ankaragücü, Erzurumspor ve yer almadı. Öte yandan 22 futbolcu menajeri de talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle 'lık oldu. , geçtiğimiz Haziran'da da bu sevkleri yapmış ve bazı kulüplere ihtar cezası vermişti.
    1. 23.11.2018
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