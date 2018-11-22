Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    - maçının hakemi belli oldu!

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

    'in 13. haftasında oynanacak olan - maçını yönetecek.

    'de 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. - maçını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:
    20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

    24 Kasım Cumartesi:
    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

    19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

    25 Kasım Pazar:
    13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan

    19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

    19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    26 Kasım Pazartesi:
    20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

    1. 22.11.2018 12:17
    2. Güncelleme: 22.11.2018 13:29
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