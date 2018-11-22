Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
- 22.11.2018 12:17
- Güncelleme: 22.11.2018 13:29
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Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
taraftar Bence Konyaspor bu maça gitmemeli.Maçın hakemi daha önce gs de basketbol oynamış Hüseyin Göçek. Vatandaslar herşeyi biliyor
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Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
serhat GENÇ Başın sağolsun Gökhan kardeşim, allah sabırla versin
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Linnes'e zam yolda!
Toplam 1
Yorum
SALİH LİNNES'E YAKIŞIR.
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