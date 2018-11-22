Fırat Aydınus'a derbi sonrası ilk görev
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten ardından 12. hafta orta hakem olarak görev verilmeyen Fırat Aydınus, ligin 13. haftasında Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçına atandı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Ligin 11. haftasında olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetmiş ve aldığı kararlarla çok eleştirilmişti.
Merkez Hakem Kurulu, Fırat Aydınus'a 12. haftada orta hakem görevi yerine VAR hakemi olarak görev vermişti. Fırat Aydınus bir haftalık aranın ardından 13.haftada tekrar düdük çalacak.
- 22.11.2018 13:45
- Güncelleme: 22.11.2018 15:28
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ZTK kura çekimi 23 Kasım'da
Toplam 1
Yorum
EMRE GÜZEL BİR KURA OLSUN
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Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
taraftar Bence Konyaspor bu maça gitmemeli.Maçın hakemi daha önce gs de basketbol oynamış Hüseyin Göçek. Vatandaslar herşeyi biliyor
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Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
serhat GENÇ Başın sağolsun Gökhan kardeşim, allah sabırla versin
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