Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Ligin 11. haftasında olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetmiş ve aldığı kararlarla çok eleştirilmişti.

Merkez Hakem Kurulu, Fırat Aydınus'a 12. haftada orta hakem görevi yerine VAR hakemi olarak görev vermişti. Fırat Aydınus bir haftalık aranın ardından 13.haftada tekrar düdük çalacak.



