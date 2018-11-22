Fırat Aydınus'a derbi sonrası ilk görev
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'a derbi sonrası ilk görev

    Fırat Aydınus'a derbi sonrası ilk görev

    'in 11. haftasında - derbisini yöneten ardından 12. hafta orta hakem olarak görev verilmeyen , ligin 13. haftasında maçına atandı.

    Spor Toto 'in 13. haftasında - maçını yönetecek. Ligin 11. haftasında olaylı - maçını yönetmiş ve aldığı kararlarla çok eleştirilmişti.

    , Fırat Aydınus'a 12. haftada orta hakem görevi yerine VAR hakemi olarak görev vermişti. Fırat Aydınus bir haftalık aranın ardından 13.haftada tekrar düdük çalacak.

    1. 22.11.2018 13:45
    2. Güncelleme: 22.11.2018 15:28
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