Arda Kardeşler'in ilginç Alanyaspor ve Kayserispor istatistiği
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Cumartesi günü Alanyaspor-Kayserispor maçını yönetecek hakem belli oldu. Merkez Hakem kurulu, bu maç için Arda Kardeşler'i atadı.
Arda Kardeşler, ilk kez Alanyaspor-Kayserispor maçı yönetecek. Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi Arda Kardeşler'e bu maçta Ali Saygın Ögel ile Süleyman Özay yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak belirlendi.
Arda Kardeşler, bugüne kadar her iki takımın da 4'er maçına çıktı. İki takım da bu maçlardan 1'ini kazanırken 3'ün de mağlup oldu. 2 takım da 3 mağlubiyetini deplasman maçlarında aldı.
Alanyaspor istatistiği
Arda Kardeşler, bugüne kadar Alanyaspor'un 4 maçında düdük çaldı. bu maçlarda Akdeniz ekibi 1 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. İşte 4 maç ve sonucu
29/09/18 Alanyaspor-Akhisarspor 2-1
11/08/18 Sivasspor-Alanyaspor 1-0
03/02/18 Karabükspor-Alanyaspor 1-0
28/01/17 Antalyaspor-Alanyaspor 2-1
Kayserispor istatistiği
Arda Kardeşler, bugüne kadar Kayserispor'un 4 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor, deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece Gaziantepspor'u yenmeyi başarmıştı. Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
15/09/18 Göztepe-Kayserispor 2-0
05/04/17 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
14/12/16 Beşiktaş-Kayserispor 2-1
21/10/16 Gaziantep-Kayserispor 1-2
- 22.11.2018 14:00
- Güncelleme: 22.11.2018 15:30
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ZTK kura çekimi 23 Kasım'da
Toplam 1
Yorum
EMRE GÜZEL BİR KURA OLSUN
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Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
taraftar Bence Konyaspor bu maça gitmemeli.Maçın hakemi daha önce gs de basketbol oynamış Hüseyin Göçek. Vatandaslar herşeyi biliyor
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Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
serhat GENÇ Başın sağolsun Gökhan kardeşim, allah sabırla versin
Arda Kardeşler'in ilginç Alanyaspor ve Kayserispor istatistiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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