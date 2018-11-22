Arda Kardeşler'in ilginç Alanyaspor ve Kayserispor istatistiği
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'in ilginç ve istatistiği

    <a href="/index/arda-kardesler?id=4c8b94b3-82cb-487b-b3cc-9481fc5d0a5e" class="" rel="tag">Arda Kardeşler</a>'in ilginç <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> ve <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> istatistiği

    Spor Toto 'in 13. haftasında Cumartesi günü - maçını yönetecek hakem belli oldu. Merkez Hakem kurulu, bu maç için 'i atadı.

    , ilk kez - maçı yönetecek. Bursa Bölgesi hakemi 'e bu maçta Ali Saygın Ögel ile Süleyman Özay yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak belirlendi.
    Arda Kardeşler, bugüne kadar her iki takımın da 4'er maçına çıktı. İki takım da bu maçlardan 1'ini kazanırken 3'ün de mağlup oldu. 2 takım da 3 mağlubiyetini deplasman maçlarında aldı.

    Alanyaspor istatistiği
    Arda Kardeşler, bugüne kadar 'un 4 maçında düdük çaldı. bu maçlarda ekibi 1 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. İşte 4 maç ve sonucu
    29/09/18 Alanyaspor-Akhisarspor 2-1
    11/08/18 Sivasspor-Alanyaspor 1-0
    03/02/18 Karabükspor-Alanyaspor 1-0
    28/01/17 Antalyaspor-Alanyaspor 2-1

    Kayserispor istatistiği
    Arda Kardeşler, bugüne kadar 'un 4 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor, deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece 'u yenmeyi başarmıştı. Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
    15/09/18 Göztepe-Kayserispor 2-0
    05/04/17 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
    14/12/16 Beşiktaş-Kayserispor 2-1
    21/10/16 Gaziantep-Kayserispor 1-2

    1. 22.11.2018 14:00
    2. Güncelleme: 22.11.2018 15:30
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