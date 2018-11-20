Süper Lig'de günün özeti! (19.11.18)
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'de günün özeti! (19.11.18)

    Süper Lig'de günün özeti! (19.11.18)

    Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    GOLLER YABANCILARDAN

    Ligde 12 haftalık bölüme yabancı futbolcular damgasını vurdu. Oynanan maçlarda 411 futbolcu görev alırken, bunların 211'i yabancı, 190'ı ise Türk oyuncular oldu. Kendi kalelerine dahil atılan 273 golün 192'sinde (yüzde 70) yabancı, 81'inde (yüzde 30) ise yerlilerin imzası bulunuyor.

    PANTER KALECİ GÖKHAN!

    Ligde sonuncu sıradaki Rizespor'un 23 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan, en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Whoscored verilerine göre Akkan, 46 kurtarışla zirveyi kimseye bırakmadı. Genç eldiven bu performansıyla 'ın kapılarını da açtı.

    'BANA HEDİYENİZ ALANYA OLSUN'

    Ligde kötü günler geçiren , deplasmandaki Alanya maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdman sonrası teknik direktör 'ın doğum günü kutlandı. Pastayı kesen Sağlam, "Hediye istemiyorum, bana hediyeyi Alanyaspor'u yenerek verin" diye takımdan söz aldı.

    BEŞİKTAŞ MAÇI SADECE 1 TL

    Ankaragücü, maçının bilet fiyatlarıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la 13. haftada yeni statları Eryaman'da oynamaları beklenen maçın deplasman tribünü bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

    ERZURUM'DA NEŞELİ İDMAN

    Göztepe zaferiyle nefes alan Erzurumspor, Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen, yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcuların hırslı ve neşeli olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

    SİVAS, RİZE'YE HAZIR KITA

    Sahasında ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını yeni teknik sorumlusu yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş katılmaz iken, kırmızı-beyazlı futbolcuların idmanda oldukça neşeli olduğu görüldü.

    KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK VAR

    'in flaş ekibi , evinde ağırlayacağı 'a eksik hazırlanıyor. Sakatlıkları bulunan Koita, İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı ve Khalili, antrenmana katılmazken, Veigneau ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı

    KULÜPLERİN KAMP ÜSSÜ ANTALYA

    Türkiye'nin önde spor turizm merkezi , ocak-mart döneminde yaşanacak kamplara hazırlanıyor. Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımları ile diğer spor dallarındaki takımlarla 3 bine yakın takım, konaklama tesislerinde kamp yapacak.

    SİVASSPOR'DA KELEŞ DÖNEMİ

    Sivasspor'da 'Hakan Keleş ile yola devam kararı' açıklandı. Beşiktaş zaferinde takımın başında bulunan Keleş, 2 yıldır Yiğido'da yardımcı antrenörlük görevindeydi. 46 yaşındaki çalıştırıcının yardımcılıklarını ise; M.Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.

    "BEĞENMİYORLAR DİYE TAKTİK DEĞİŞTİRMEM"

    Ligde 3'te 3 yapan Y.Malatya'da takımı savunma anlayışıyla oynattığı eleştirileri yapılan teknik direktör Erol Bulut, taktik anlayışında değişikliğe gitmeyeceğini vurguladı. Bulut, "Elimdeki kadro bunu veriyor ve hedefime ilerliyorsam bu şekilde devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
    1. 20.11.2018
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