Süper Lig'de günün özeti! (19.11.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Ligde 12 haftalık bölüme yabancı futbolcular damgasını vurdu. Oynanan maçlarda 411 futbolcu görev alırken, bunların 211'i yabancı, 190'ı ise Türk oyuncular oldu. Kendi kalelerine dahil atılan 273 golün 192'sinde (yüzde 70) yabancı, 81'inde (yüzde 30) ise yerlilerin imzası bulunuyor.
PANTER KALECİ GÖKHAN!
Ligde sonuncu sıradaki Rizespor'un 23 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan, en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Whoscored verilerine göre Akkan, 46 kurtarışla zirveyi kimseye bırakmadı. Genç eldiven bu performansıyla Milli Takım'ın kapılarını da açtı.
'BANA HEDİYENİZ ALANYA OLSUN'
Ligde kötü günler geçiren Kayseri, deplasmandaki Alanya maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdman sonrası teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın doğum günü kutlandı. Pastayı kesen Sağlam, "Hediye istemiyorum, bana hediyeyi Alanyaspor'u yenerek verin" diye takımdan söz aldı.
BEŞİKTAŞ MAÇI SADECE 1 TL
Ankaragücü, Beşiktaş maçının bilet fiyatlarıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la 13. haftada yeni statları Eryaman'da oynamaları beklenen maçın deplasman tribünü bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirlediklerini duyurdu.
ERZURUM'DA NEŞELİ İDMAN
Göztepe zaferiyle nefes alan Erzurumspor, Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen, yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcuların hırslı ve neşeli olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
SİVAS, RİZE'YE HAZIR KITA
Sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını yeni teknik sorumlusu Hakan Keleş yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş katılmaz iken, kırmızı-beyazlı futbolcuların idmanda oldukça neşeli olduğu görüldü.
KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK VAR
Süper lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, evinde ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'a eksik hazırlanıyor. Sakatlıkları bulunan Koita, İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı ve Khalili, antrenmana katılmazken, Veigneau ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı
KULÜPLERİN KAMP ÜSSÜ ANTALYA
Türkiye'nin önde spor turizm merkezi Antalya, ocak-mart döneminde yaşanacak kamplara hazırlanıyor. Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımları ile diğer spor dallarındaki takımlarla 3 bine yakın takım, konaklama tesislerinde kamp yapacak.
SİVASSPOR'DA KELEŞ DÖNEMİ
Sivasspor'da 'Hakan Keleş ile yola devam kararı' açıklandı. Beşiktaş zaferinde takımın başında bulunan Keleş, 2 yıldır Yiğido'da yardımcı antrenörlük görevindeydi. 46 yaşındaki çalıştırıcının yardımcılıklarını ise; M.Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.
"BEĞENMİYORLAR DİYE TAKTİK DEĞİŞTİRMEM"
Ligde 3'te 3 yapan Y.Malatya'da takımı savunma anlayışıyla oynattığı eleştirileri yapılan teknik direktör Erol Bulut, taktik anlayışında değişikliğe gitmeyeceğini vurguladı. Bulut, "Elimdeki kadro bunu veriyor ve hedefime ilerliyorsam bu şekilde devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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