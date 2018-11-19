Süper Lig'de günün özeti! (18.11.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
TAKVİYE YAPACAĞIZ
Süper Lig'de 21 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Y. Malatyaspor'un başarılı hocası Erol Bulut, bu sezonki hedeflerinin ilk 10'da yer almak olduğunu ifade etti. Bulut, "Daha iyisini yapabiliyorsak, inşallah daha üstte oluruz. Devre arası yapacağımız birkaç transferle daha iyi konuma geleceğimizi umut ediyorum. 1 yılda büyük bir gelişim gösterdik. Takım iyi cevap verdi" dedi.
CAİÇARA İDDİALI
Başakşehir'in sağ beki Junior Caiçara, bomba açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki yıldız, "Şampiyonluğu konuşmak için erken ama favoriyiz. Şampiyonluğu çok istiyoruz. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon bir takım sorunlarla uğraşıyor, bu da bizi motive ediyor" dedi. Caiçara VAR ile ilgili, "F.Bahçe maçında canımız çok yandı" diye konuştu. Brezilyalı, kaleci Mert Günok'un takımı sırtladığını ve milli takıma alınmamasına çok şaşırdıklarını da belirtti.
SİVAS SIKI ÇALIŞIYOR
Pazar günü Ç. Rize'yi ağırlayacak Sivasspor, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hakan Keleş yönetiminde çalışan Yiğidolar'da; Robinho, Kone, Medjani, Ziya ve Douglas salonda çalıştı. Fazla forma şansı bulamayan futbolcular ise U21 ile maç
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Süper Lig'de günün özeti! (18.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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