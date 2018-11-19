TAKVİYE YAPACAĞIZ



Süper Lig'de 21 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Y. Malatyaspor'un başarılı hocası Erol Bulut, bu sezonki hedeflerinin ilk 10'da yer almak olduğunu ifade etti. Bulut, "Daha iyisini yapabiliyorsak, inşallah daha üstte oluruz. Devre arası yapacağımız birkaç transferle daha iyi konuma geleceğimizi umut ediyorum. 1 yılda büyük bir gelişim gösterdik. Takım iyi cevap verdi" dedi.



CAİÇARA İDDİALI



Başakşehir'in sağ beki Junior Caiçara, bomba açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki yıldız, "Şampiyonluğu konuşmak için erken ama favoriyiz. Şampiyonluğu çok istiyoruz. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon bir takım sorunlarla uğraşıyor, bu da bizi motive ediyor" dedi. Caiçara VAR ile ilgili, "F.Bahçe maçında canımız çok yandı" diye konuştu. Brezilyalı, kaleci Mert Günok'un takımı sırtladığını ve milli takıma alınmamasına çok şaşırdıklarını da belirtti.

SİVAS SIKI ÇALIŞIYOR



Pazar günü Ç. Rize'yi ağırlayacak Sivasspor, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hakan Keleş yönetiminde çalışan Yiğidolar'da; Robinho, Kone, Medjani, Ziya ve Douglas salonda çalıştı. Fazla forma şansı bulamayan futbolcular ise U21 ile maç