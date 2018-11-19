Süper Lig'de günün özeti! (18.11.18)
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    'de günün özeti! (18.11.18)

    Süper Lig'de günün özeti! (18.11.18)

    Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    TAKVİYE YAPACAĞIZ

    'de 21 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Y. Malatyaspor'un başarılı hocası Erol Bulut, bu sezonki hedeflerinin ilk 10'da yer almak olduğunu ifade etti. Bulut, "Daha iyisini yapabiliyorsak, inşallah daha üstte oluruz. Devre arası yapacağımız birkaç transferle daha iyi konuma geleceğimizi umut ediyorum. 1 yılda büyük bir gelişim gösterdik. Takım iyi cevap verdi" dedi.


    CAİÇARA İDDİALI

    'in sağ beki Junior Caiçara, bomba açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki yıldız, "Şampiyonluğu konuşmak için erken ama favoriyiz. Şampiyonluğu çok istiyoruz. G.Saray, F.Bahçe, ve bir takım sorunlarla uğraşıyor, bu da bizi motive ediyor" dedi. Caiçara VAR ile ilgili, "F.Bahçe maçında canımız çok yandı" diye konuştu. Brezilyalı, kaleci 'un takımı sırtladığını ve milli takıma alınmamasına çok şaşırdıklarını da belirtti.

    SİVAS SIKI ÇALIŞIYOR

    Pazar günü Ç. Rize'yi ağırlayacak , zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hakan Keleş yönetiminde çalışan Yiğidolar'da; Robinho, Kone, Medjani, Ziya ve Douglas salonda çalıştı. Fazla forma şansı bulamayan futbolcular ise U21 ile maç

    1. 19.11.2018
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