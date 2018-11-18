Top cambazları Trezeguet ve Bilal – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Top cambazları Trezeguet ve Bilal

    Top cambazları Trezeguet ve Bilal

    Bu sezon ’de en çok adam geçen futbolcular arasında ilk sırada iki isim yer aldı.

    Whoscored verilerine göre; 'dan ile 'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, 31'er kez çalım atarak bu alanda ilk sırayı kimseye bırakmadı. 'da oynayan Douglas ise 27 kez adam geçerken, yine Yiğido'nun dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Robinho da 25 adam geçme sayısıyla 'dan Mensah'la 4. sırayı paylaştı.

    1. 18.11.2018
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