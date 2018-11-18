Top cambazları Trezeguet ve Bilal
Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de en çok adam geçen futbolcular arasında ilk sırada iki isim yer aldı.
Whoscored verilerine göre; Kayserispor'dan Bilal Başacıkoğlu ile Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, 31'er kez çalım atarak bu alanda ilk sırayı kimseye bırakmadı. Sivasspor'da oynayan Douglas ise 27 kez adam geçerken, yine Yiğido'nun dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Robinho da 25 adam geçme sayısıyla Kayserispor'dan Mensah'la 4. sırayı paylaştı.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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