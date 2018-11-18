Top cambazları Trezeguet ve Bilal

Whoscored verilerine göre; Kayserispor'dan Bilal Başacıkoğlu ile Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, 31'er kez çalım atarak bu alanda ilk sırayı kimseye bırakmadı. Sivasspor'da oynayan Douglas ise 27 kez adam geçerken, yine Yiğido'nun dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Robinho da 25 adam geçme sayısıyla Kayserispor'dan Mensah'la 4. sırayı paylaştı.