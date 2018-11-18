Süper Lig'de günün özeti (17.11.18)
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    'de günün özeti (17.11.18)

    Süper Lig'de günün özeti (17.11.18)

    Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    KONYASPOR, 2-0'DAN DÖNDÜ

    'la anlaşan Konya, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor'la karşılaştı. Akdeniz ekibi 22'de Feczesin ve 40'da Ahmet Dereli'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Yeşil-beyazlılar müthiş bir geri dönüşe imza atarak, 42'de Opanasenko, 43'te Ömer Ali ve 57'de Musa'yla maçtan 3-2 galip ayrıldı.

    PAŞA'DAN 4 GOLLÜ ŞOV

    'de 'yı ağırlayacak Kasımpaşa, antrenman maçında 21 yaş altı takımını 4-1 yendi. Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'ndeki karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan lacivert-beyazlıların gollerini Koita (2), Eduok ve Hasan Bilal kaydetti.

    RİZESPOR'DA DEPREM!

    'de sular durulmuyor. Geçen hafta ile Rahmi Metin'in istifasından sonra, Yılmaz Zehiroğlu ve İbrahim Tali, Başkan Hasan Kartal'ın yönetim tarzı nedeniyle faydalı olamayacakları ve özel işleri nedeniyle istifa etti.

    KAYSERİ ZİRVESİ YAPILDI

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ev sahipliğinde Kayserispor Zirvesi gerçekleştirildi. Ardından Çelik'le Ak Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ve Başkan Erol Bedir, U21 takımını 3-1 yendikleri hazırlık maçını izledi.

    ANTALYASPOR AFGANLAR'I YENDİ

    , hazırlık maçında Afganistan A Milli Takımı'nı 1-0 yendi. Serik'te oynanan maçta 34'te köşe vuruşundan gelen topu Zeki Yıldırım, röveşatayla filelere gönderdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca, maç kırmızı-beyazlıların 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

    ANKARAGÜCÜ'NDE KUBİLAY SEVİNCİ

    Beşiktaş'ı ağırlayacak Ankaragücü, hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat olan Alihan Kubalas, Heurtaux, İlhan Parlak, Hopf ve , takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı geçen Kubilay Kanatsızkuş'un ise takımla idmana çıkması teknik heyeti sevindirdi.

    ENFLASYON JESTİ

    Yeni Malatya, "Enflasyonla Topyekun Mücadele" çağrısına destek verecek. Sarı-kırmızılılar, destek kapsamında store mağazalarında forma fiyatlarının, 140 liradan 110 liraya indirildiğini duyurdu.
    1. 18.11.2018
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