Bayram Bektaş etkisi – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    etkisi

    <a href="/index/bayram-bektas?id=f0ecdd18-c359-4093-b661-4c88fcb86928" class="" rel="tag">Bayram Bektaş</a> etkisi

    İlk kez görev aldığı ligde ’yle adından söz ettiren genç hoca, Fransızca, İngilizce, Portekizce konuşuyor ve yabancı oyuncularla birebir ilgileniyor

    Spor Toto 'in flaş ekibi 'nin adından söz ettiren teknik direktörü , kariyerinde ilk kez görev yaptığı lige oldukça başarılı bir giriş yaptı. 2014- 15'ten bu yana teknik adamlık kariyeri bulunan Bektaş, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor'la sergilediği başarılı performansla Başkanı Mehmet Sepil'in dikkatini çekerken, 'de çıktığı 12 maçta aldığı puanlarla kendisine inananları yanıltmadı. Bektaş'ın ekibi 12 maçta 18 puan topladı ve 'nda 5. Tur'a yükselmesini bildi. Maç başına 1.5 puan ortalaması yakalayan , 6 galibiyet, 6 yenilgiyle henüz beraberlik alamadı. Genç teknik adamın en büyük avantajlarının başında oyuncularla iletişimi geliyor. Fransa'da yetişen Bayram Bektaş, ana dili gibi konuştuğu Fransızca'nın yanı sıra iyi derecede İngilizce ile Portekizce'yi de biliyor ve yabancı futbolcularla birebir ilgileniyor. Başarılı hoca, sarı-kırmızılılarda bu dil avantajını da takım üzerinde çok iyi bir şekilde kullanıyor.

    1. 17.11.2018
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