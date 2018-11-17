Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe'nin adından söz ettiren teknik direktörü Bayram Bektaş, kariyerinde ilk kez görev yaptığı lige oldukça başarılı bir giriş yaptı. 2014- 15'ten bu yana teknik adamlık kariyeri bulunan Bektaş, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor'la sergilediği başarılı performansla Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in dikkatini çekerken, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta aldığı puanlarla kendisine inananları yanıltmadı. Bektaş'ın ekibi 12 maçta 18 puan topladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükselmesini bildi. Maç başına 1.5 puan ortalaması yakalayan Bayram Bektaş, 6 galibiyet, 6 yenilgiyle henüz beraberlik alamadı. Genç teknik adamın en büyük avantajlarının başında oyuncularla iletişimi geliyor. Fransa'da yetişen Bayram Bektaş, ana dili gibi konuştuğu Fransızca'nın yanı sıra iyi derecede İngilizce ile Portekizce'yi de biliyor ve yabancı futbolcularla birebir ilgileniyor. Başarılı hoca, sarı-kırmızılılarda bu dil avantajını da takım üzerinde çok iyi bir şekilde kullanıyor.