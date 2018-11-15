Süper gelir!
Ekolig raporunda Spor Toto Süper Lig’deki gelirler 900 milyon TL artış göstererek 3.2 Milyar TL’ye ulaştı. Takımlar sezon boyu 400 milyon TL’ye yakın maç günü geliri kazandı. Göztepe taraftar ortalamasını yüzde 73 artırdı
TARAFTARDA ZİRVE AKHİSAR'IN
Tribün seyirci ortalaması konusunda Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, örnek kulüp gösterildi. Gelirde ise ilk sırayı Beşiktaş aldı. Beşiktaş, toplamda 729.1 milyon TL'lik geliriyle ilk sırayı alan ekip oldu. Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Göztepe, 100 milyon TL'ye yakın bir gelir elde ederken, tribündeki seyirci ortalamasını ise yüzde 73 artırdı. Bunun yanı sıra Süper Lig'deki takımlarda kombinesi olup da maça gelmeyenlerin oranı yüzde 25 ortalamadayken, bu rakam Göztepe tribünlerinde sadece yüzde 7'de kaldı. Yüzde 166'lık artışla seyirci ortalamasını en fazla oranda artıran takım ise Akhisarspor oldu.
SEYİRCİ TRİBÜNE KOŞTU
Türkiye'de geçen sezon 1 milyondan fazla sporsever Passolig Kart aldı. 2017-2018 sezonu sonunda kart sayısı 4,1 milyona ulaştı. Bileti olduğu halde maça gelmeyen taraftar oranı 2016-2017 sezonunda yüzde 33 iken, 2017-2018'de bu oran yüzde 25'e kadar geriledi.
250'NİN ÜSTÜNDE SPONSOR
Takımlar sezon boyu 400 milyon TL'ye yakın maç günü geliri kazandı. Ortalama bilet fiyatı 69.85 TL olurken, bilet başına en fazla geliri 161 TL ile G.Saray kazandı. En az ise 17.02 ile Sivas elde etti. Ligde 188 farklı şirket de 250'den fazla sponsorluğa imza attı.
- 15.11.2018
-
Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
-
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
-
Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
Süper gelir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.