Süper gelir! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Süper gelir!

    Süper gelir!

    Ekolig raporunda Spor Toto ’deki gelirler 900 milyon TL artış göstererek 3.2 Milyar TL’ye ulaştı. Takımlar sezon boyu 400 milyon TL’ye yakın maç günü geliri kazandı. taraftar ortalamasını yüzde 73 artırdı

    Aktif Bank ve Passolig, Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın katıldığı sunumda, Spor Toto 'de Futbol Ekonomi Raporu olan Ekolig'in üçüncüsünü açıkladı. Süper Lig'deki gelirler 900 milyon TL artarak 2.3 milyar TL'den 3.2 milyar TL'ye yükseldi. toplam gelirde 5.5 milyar euro'yla ilk sıraya çıkarken, ikinci sırada 3.3 milyar euro ile , üçüncü sırada ise 3 milyar euroile yer aldı. Son 2 sezonda toplam 6,4 milyon kişi stadyumlarda Süper Lig maçlarını seyretti. 2016-2017'de 8 bin 940 olan seyirci ortalaması, 2017-2018'de yüzde 43 artışla 12 bin 821'e yükseldi.

    TARAFTARDA ZİRVE AKHİSAR'IN

    Tribün seyirci ortalaması konusunda Süper Lig'in flaş ekibi , örnek kulüp gösterildi. Gelirde ise ilk sırayı aldı. Beşiktaş, toplamda 729.1 milyon TL'lik geliriyle ilk sırayı alan ekip oldu. Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Göztepe, 100 milyon TL'ye yakın bir gelir elde ederken, tribündeki seyirci ortalamasını ise yüzde 73 artırdı. Bunun yanı sıra Süper Lig'deki takımlarda kombinesi olup da maça gelmeyenlerin oranı yüzde 25 ortalamadayken, bu rakam Göztepe tribünlerinde sadece yüzde 7'de kaldı. Yüzde 166'lık artışla seyirci ortalamasını en fazla oranda artıran takım ise Akhisarspor oldu.

    SEYİRCİ TRİBÜNE KOŞTU

    Türkiye'de geçen sezon 1 milyondan fazla sporsever Passolig Kart aldı. 2017-2018 sezonu sonunda kart sayısı 4,1 milyona ulaştı. Bileti olduğu halde maça gelmeyen taraftar oranı 2016-2017 sezonunda yüzde 33 iken, 2017-2018'de bu oran yüzde 25'e kadar geriledi.

    250'NİN ÜSTÜNDE SPONSOR

    Takımlar sezon boyu 400 milyon TL'ye yakın maç günü geliri kazandı. Ortalama bilet fiyatı 69.85 TL olurken, bilet başına en fazla geliri 161 TL ile G.Saray kazandı. En az ise 17.02 ile Sivas elde etti. Ligde 188 farklı şirket de 250'den fazla sponsorluğa imza attı.
    1. 15.11.2018
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