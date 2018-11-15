Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, ilk etapta hedefledikleri kart sayısına düşündüklerinden daha erken tarihte ulaştıklarını ve bu olumlu gelişme sayesinde hedeflerini büyüttüklerini söyledi.

Kazancı, yaptığı açıklamada, elektronik bilet sisteminde Nisan 2014'te uygulamaya konulan Passolig kartın ön yargılarla başladığını ancak şu anki durumdan memnun olduklarını belirtti.

Passolig'in, ilk kullanılmaya başladığı sene çok fazla talep görmediğini aktaran Kazancı, "İlk sezonda çok fazla ivme yoktu, 800 binler seviyesindeydi. Ancak her geçen sene artan bir sayıdan bahsediyoruz. 4,2 milyon kart sayısını geçmiş bir uygulamadan söz ediyoruz. İlk aşamada 2024'e kadar devam edecek bir proje. Başladığımızda ilk hedefimiz 5 milyondu. Çünkü daha önce yaptığımız araştırmalarda 3,5-4 milyon seyirci havuzu olduğunu görmekteydik. Tahmin ettiğimizden daha erken bir tarihte 5 milyona ulaşacak gibiyiz. Yol içerisinde bu hedefi 7 milyona çıkarttık. Şimdi de kart sayısının artık 8 milyonun üzerinde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Maça gelmeyi sportif başarıyla eşleştirmemiz sıkıntı oluşturur"

Ceyhun Kazancı, Passolig kart sayısının ve maçlardaki seyirci ortalamasının yükseldiğini ancak sezon içinde her maça gelen taraftar oranını artırmaları gerektiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftar oranını artırmak için Türkiye Futbol Federasyonunun, kulüplerin ve bizim çok ciddi projeler geliştirmemiz lazım. Maça gelmeyi sportif başarıyla eşleştirmemiz sıkıntı oluşturur. Bunu özellikle Amerikan Basketbol Ligi'nde olduğu gibi bir etkinlik ve eğlence faaliyetine dönüştürmek gerek. Böyle olunca skorun çok da önemi kalmıyor. Özellikle kadın ve çocukları stada çekebilmek için çok ciddi aktiviteler yapmak lazım. Bunları sağladıktan sonra futbol biraz daha detay oluyor. Bu oyunu sevmek gerek. Bizim rekabetten ziyade oyuna ve güzel statlara odaklanmamız lazım. Kulüpler Birliği Vakfı da buna dahil. Tabii bu bir günde olabilecek bir proje değil. İnşallah çok güzel gelişmeler olacak."

- "Göğüs sponsorluğu kadar maddi destek sağlıyor"

Ceyhun Kazancı, Passolig uygulamasının kulüplere ciddi gelir sağladığını kaydetti.

Kart satış fiyatının yarısının kulüplere aktarıldığını vurgulayan Kazancı, "Passolig kart sayısında Galatasaray'ın 820 bini geçtiğini, Fenerbahçe'nin 800 bine dayandığını ve Beşiktaş'ın ise 700 bine yakın olduğunu görüyoruz. Bu 3 büyük takımın kartları 40 liranın üzerinde satılıyor. Düz bir matematik hesabı yaptığımızda kulüplerin her karttan 20 lira civarında bir gelir elde ettiğini görüyoruz. 800 bin kart 16 milyon lira demek. Bu, çok önemli bir gelir. Kart sahibi taraftar her sene elektronik bilet süresini uzatıyor. Bu gelirler de tekrardan kulüplerin hesabına geçiyor. Passolig'in bir forma göğüs ve sırt sponsorluğu kadar kulüplere maddi destek sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Passolig için "Dünyada eşi benzeri olmayan kapsamlı bir elektronik biletme projesi" tanımlaması yapan Ceyhun Kazancı, "İlk başladığında fişleme kaygısı başta olmak üzere çok fazla eleştiri vardı. Şu an ise sıkıntı yaşayan kimse yok. Cep telefonlarındaki uygulamalarla maçlara girilmeye başlandı. Yüzde 25'ler seviyesini geçti ve dünyada bu kadar kapsamlı, her takımın kullanacağı bir uygulama yok. Türk halkının Passolig'e teknik anlamda adaptasyon sağladığını söyleyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Passolig'i incelemek için dünyanın dört bir tarafından heyetlerin geldiğini ifade eden Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes, Passolig sisteminde kendi istediği ve ihtiyacı olan kısmı alma niyetinde. Türkiye'de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun var. Bu kanun çerçevesinde bazı kurallar söz konusu. Başka ülkelerde böyle bir kanun olmadığı için Passolig sisteminin istedikleri bölümlerini almayı düşünüyorlar. Passolig'in yakın gelecekte dünyanın çok büyük liglerinde olacağını düşünüyorum."

- Tribün kapatma cezasına eleştiri

Ceyhun Kazancı, kötü ve çirkin tezahüratta bulunanların yer aldığı tribündeki tüm taraftarların bir sonraki maçta cezalandırılması hakkındaki eleştirileri haklı bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Passolig ile alakalı ayakta kalan tek eleştirinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu eleştiriyi haklı buluyoruz. Herkes bunun bilincinde. Bununla alakalı hukuk birimleri gerekli çalışmaları yapıyor. Cezayı verenler de bunun sorun olduğunun farkında. Tribünde 7-8 yaşında küfür etme ihtimali olmayan çocukların bile bu durumdan dolayı ceza aldığını gördük. Ciddi çalışmalar var. Biz, işin uygulayıcı tarafıyız. Bu sıkıntının çözülmesi hem Türk futboluna katkıda bulunacak hem de Passolig hakkındaki eleştirilere son verecektir. "