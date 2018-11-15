‘Akhisar’ı unuttuk’ – Fotomaç – 15 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ı unuttuk’

    ‘<a href="/index/akhisar?id=01b8d0a6-63f9-416e-a9d4-2ef934e98a1a" class="" rel="tag">Akhisar</a>’ı unuttuk’

    'un basın sözcüsü Murat Süğlün, Erzurumspor maçına kilitlendiklerini ifade etti.

    karşılaşmasını geride bıraktıklarını vurgulayan Süğlün, "Bu yüzden moral bozmaya gerek yok. Herkes Erzurumspor maçına konsantre olmuş durumda" dedi. Süğlün ayrıca, transfer için şu anda hocadan herhangi bir talep gelmediğini belirtti.

    'ÜZERİMİZDEKİ BASKIYI ATTIK'

    Antalya zaferiyle ateş hattından uzaklaşan 'da Teknik Direktör Cihat Arslan, gelecek için umutlu konuştu. Antalya galibiyetinin ilaç gibi geldiğini ifade eden tecrübeli hoca, "O zaferle üzerimizdeki baskıyı attık. Son ana kadar golü kovalamamız beni oldukça ümitlendirdi. Zorlu bir takvime girdik, en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
    1. 15.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ı unuttuk’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN