‘Akhisar’ı unuttuk’
Antalyaspor'un basın sözcüsü Murat Süğlün, Erzurumspor maçına kilitlendiklerini ifade etti.
'ÜZERİMİZDEKİ BASKIYI ATTIK'
Antalya zaferiyle ateş hattından uzaklaşan Akhisar'da Teknik Direktör Cihat Arslan, gelecek için umutlu konuştu. Antalya galibiyetinin ilaç gibi geldiğini ifade eden tecrübeli hoca, "O zaferle üzerimizdeki baskıyı attık. Son ana kadar golü kovalamamız beni oldukça ümitlendirdi. Zorlu bir takvime girdik, en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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