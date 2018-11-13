Süper Lig'in vazgeçilmezleri
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'in vazgeçilmezleri

    Süper Lig'in vazgeçilmezleri

    Spor Toto 'in 12 haftalık bölümünde 16 takımdan 25 futbolcu tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek, istikrarlı bir performans ortaya koydu

    Ligin geride kalan bölümünde 411 futbolcu görev alırken, sadece 25 futbolcu maçların tamamında sahada kaldı.

    Akhisarspor'dan , 'dan Ruud Boffin ve Diego Angelo, 'dan Nejc Skubic, ve Uğur Demirok, Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice Nsakala, 'dan Leo Schwechlen, 'dan Barış Yardımcı ve Ertuğrul Ersoy, 'dan Gökhan Akkan, dan , Evkur 'dan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'den Roman Neustaedter, Göztepe'den Titi, 'dan Diagne Mbaye, Strahil Popov, Ramazan Köse ve , Kayserispor'dan , 'den ve , 'den Erdem Özgenç ve Ricardo Faty ile Trabzonspor'dan Onur Kıvrak şu ana kadar yapılan maçların tamamında 90 dakika görev aldı.

    'de tüm maçlarda doksanar dakika forma giyen 25 futbolcunun 7'si kaleciler oldu.

    Ligde Galatasaray ve Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu, geride kalan 12 maçın tamamında sahada kalamadı.

    EN İSTİKRARLISI KASIMPAŞA
    Süper Lig'de bu sezonki başarılı performansıyla üst sıralarda yer alan Kasımpaşa, kadrodaki istikrarıyla da dikkati çekiyor.

    Lacivert-beyazlı takım, ligin geride kalan bölümünde sadece 20 futbolcu ile mücadele etti.

    Kasımpaşa'yı bu alanda 21'er futbolcuyla lig lideri Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor takip etti.

    EN FAZLA BURSASPOR OYNATTI
    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla futbolcuyu Bursaspor oynattı.

    Bursaspor'da ligin geride kalan bölümünde 27 futbolcu forma şansı buldu.

    Fenerbahçe bu alanda 26 futbolcuyla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da şu ana kadar 25'er oyuncu sahaya çıktı.

    Antalyaspor, Göztepe, MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'da 24'er, Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor ise 22'şer futbolcu ise sahada yer aldı.

    Öte yandan transfer döneminde takım değiştiren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş, ligde iki farklı ekipte top koşturdu.

    LİGİN VAZGEÇİLMEZLERİ
    Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar tüm maçlarda doksanar dakika forma giyen futbolcular şunlar:

    Futbolcu Takım
    Fatih Öztürk Akhisarspor
    Ruud Boffin Antalyaspor
    Diego Angelo Antalyaspor
    Nejc Skubic Atiker Konyaspor
    Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor
    Uğur Demirok Atiker Konyaspor
    Fabrice Nsakala Aytemiz Alanyaspor
    Leo Schwechlen Büyükşehir Belediye Erzurumspor
    Barış Yardımcı Bursaspor
    Ertuğrul Ersoy Bursaspor
    Gökhan Akkan Çaykur Rizespor
    Hakan Arslan Demir Grup Sivasspor
    Sadık Çiftpınar Evkur Yeni Malatyaspor
    Roman Neustaedter Fenerbahçe
    Titi Göztepe
    Diagne Mbaye Kasımpaşa
    Strahil Popov Kasımpaşa
    Ramazan Köse Kasımpaşa
    Veysel Sarı Kasımpaşa
    Umut Bulut Kayserispor
    Alexandru Epureanu Medipol Başakşehir
    Mert Günok Medipol Başakşehir
    Erdem Özgenç MKE Ankaragücü
    Ricardo Faty MKE Ankaragücü
    Onur Kıvrak Trabzonspor
    1. 13.11.2018 11:15
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