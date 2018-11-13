Ligin geride kalan bölümünde 411 futbolcu görev alırken, sadece 25 futbolcu maçların tamamında sahada kaldı.

Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin ve Diego Angelo, Atiker Konyaspor'dan Nejc Skubic, Serkan Kırıntılı ve Uğur Demirok, Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice Nsakala, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen, Bursaspor'dan Barış Yardımcı ve Ertuğrul Ersoy, Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan, Demir Grup Sivasspor'dan Hakan Arslan, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'den Roman Neustaedter, Göztepe'den Titi, Kasımpaşa'dan Diagne Mbaye, Strahil Popov, Ramazan Köse ve Veysel Sarı, Kayserispor'dan Umut Bulut, Medipol Başakşehir'den Alexandru Epureanu ve Mert Günok, MKE Ankaragücü'den Erdem Özgenç ve Ricardo Faty ile Trabzonspor'dan Onur Kıvrak şu ana kadar yapılan maçların tamamında 90 dakika görev aldı.

Süper Lig'de tüm maçlarda doksanar dakika forma giyen 25 futbolcunun 7'si kaleciler oldu.

Ligde Galatasaray ve Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu, geride kalan 12 maçın tamamında sahada kalamadı.

EN İSTİKRARLISI KASIMPAŞA

Süper Lig'de bu sezonki başarılı performansıyla üst sıralarda yer alan Kasımpaşa, kadrodaki istikrarıyla da dikkati çekiyor.

Lacivert-beyazlı takım, ligin geride kalan bölümünde sadece 20 futbolcu ile mücadele etti.

Kasımpaşa'yı bu alanda 21'er futbolcuyla lig lideri Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor takip etti.

EN FAZLA BURSASPOR OYNATTI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla futbolcuyu Bursaspor oynattı.

Bursaspor'da ligin geride kalan bölümünde 27 futbolcu forma şansı buldu.

Fenerbahçe bu alanda 26 futbolcuyla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da şu ana kadar 25'er oyuncu sahaya çıktı.

Antalyaspor, Göztepe, MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'da 24'er, Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor ise 22'şer futbolcu ise sahada yer aldı.

Öte yandan transfer döneminde takım değiştiren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş, ligde iki farklı ekipte top koşturdu.

LİGİN VAZGEÇİLMEZLERİ

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar tüm maçlarda doksanar dakika forma giyen futbolcular şunlar: