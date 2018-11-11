Antalyaspor - Akhisarspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor sahasında bugün Akhisarspor'u konuk ediyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 19'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.
Bu maç öncesinde 4. sıradaki ev sahibi takımın 20, 17. sırada yer alan konuk ekibin 9 puanı bulunuyor.
11'LER!
Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Doukara
Akhisarspor'un 11'i: Fatih, Lopes, Vrsajevic, Aykut, Kadir, Barbosa, Güray, Onur, Sissoko, Josue, Manu
- 11.11.2018 18:22
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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