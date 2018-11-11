Antalyaspor - Akhisarspor | CANLI
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Antalyaspor - Akhisarspor | CANLI

    'in 12. haftasında sahasında bugün 'u konuk ediyor.

    Antalya Stadyumu'nda saat 19'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.

    Bu maç öncesinde 4. sıradaki ev sahibi takımın 20, 17. sırada yer alan konuk ekibin 9 puanı bulunuyor.

    11'LER!

    Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Doukara

    Akhisarspor'un 11'i: Fatih, Lopes, Vrsajevic, Aykut, Kadir, Barbosa, Güray, Onur, Sissoko, Josue, Manu

    1. 11.11.2018 18:22
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