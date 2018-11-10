TFF'den sezon planlamasında değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon planlamasında değişiklik yapıldığını açıkladı.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri sebebiyle Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarında değişiklik yapılmasına karar verdi.
Buna göre; Spor Toto Süper Lig'de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. hafta karşılaşmaları birer hafta öne alınarak müsabaka tarihleri aşağıdaki şekilde düzenlendi.
Spor Toto 1. Lig'de 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak olan 27. Hafta müsabakaları, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde; TFF 2 ve 3. Lig'de 30 - 31 Mart tarihlerinde oynanacak olan 29. Hafta müsabakaları ise 3 Nisan tarihinde oynanacak.
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bir veya bir kaç takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Finale yükselmesi durumunda, ilgili takımların 2, 3 ve 4 Nisan'da oynayacakları lig müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak."
- 9.11.2018 22:20
- Güncelleme: 10.11.2018 01:49
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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