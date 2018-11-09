TFF'den sezon planlamasında değişiklik
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    'den sezon planlamasında değişiklik

    TFF'den sezon planlamasında değişiklik

    () sezon planlamasında değişiklik yapıldığını açıkladı.

    resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
    " Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri sebebiyle Spor Toto , Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarında değişiklik yapılmasına karar verdi.

    Buna göre; Spor Toto Süper Lig'de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. hafta karşılaşmaları birer hafta öne alınarak müsabaka tarihleri aşağıdaki şekilde düzenlendi.

    Spor Toto 1. Lig'de 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak olan 27. Hafta müsabakaları, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde; TFF 2 ve 3. Lig'de 30 - 31 Mart tarihlerinde oynanacak olan 29. Hafta müsabakaları ise 3 Nisan tarihinde oynanacak.

    Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bir veya bir kaç takımın 'nda Yarı Finale yükselmesi durumunda, ilgili takımların 2, 3 ve 4 Nisan'da oynayacakları lig müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak."

    1. 9.11.2018 22:20
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