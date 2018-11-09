Fırat Aydınus’a maç yok – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    ’a maç yok

    <a href="/index/firat-aydinus?id=f81f21e9-0b10-45f3-8974-209b7f8c2751" class="" rel="tag">Fırat Aydınus</a>’a maç yok

    , ’a bu hafta ’de maç vermedi.

    Penaltı kararı ve VAR uygulamasından tam not aldığı belirtilen Aydınus'un görev alamamasının nedeninin eksik rapor yazması olduğu belirtildi. , olaylarla ilgili 'tan ek rapor almış ve Donk ile Rodrigues'i de 'ya sevk etmişti. Böylece Aydınus da cezalandırılmış oldu.
    1. 9.11.2018
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