Evkur Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Evkur 5-0

    Evkur Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor

    'in 12'nci haftasında , Evkur 'a konuk oldu. Malatya, Trabzonspor'u 5-0'lık skorla geçti.

    'in 12.haftasının açılış karşılaşmasında , 'u 5-0 gibi büyük bir farkla yenmeyi başardı.

    Yeni Malatyaspor'un gollerini Guilherme (2), Aleksic (2), Boutaib kaydetti.

    Yeni Malatyaspor bu galibiyet ile puanını 21'e çıkartırken Trabzonspor 16 puanda kaldı.


    3'ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞTILAR

    Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 3'üncü kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon ilk olarak Malatya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, kendi evinde ise rakibini 4-1'lik sonuçla mağlup etmişti. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya geldi.

    KADROLAR

    EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme, , Boutaib, Adem, Sadık, Ahmet İldiz, Aleksic, İssam, Mina
    TRABZONSPOR: Onur - Hosseını, Rodallega, Jose, Olcay, Zargo, Onazı, Joao, Abdülkadir, Novak, Nwakaeme

    BURAK YILMAZ KENTE GELMEDİ

    Trabzonspor'da maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepkinin ardından yönetim tarafından 500 bin TL para cezası verilen , Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma şansı bulamadı.

    YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

    Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Stada giriş sağlayanların üst araması yapılırken, tüm kapılar ile stat çevresinde önlem alındı.

    TRİBÜNLER KISMEN DOLDU

    Evkur Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı biletlerinin satışa sunulmasıyla tükenmeye başladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Trabzonspor taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribün tamamen doldu. Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 10 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kalmadı.

    TARAFTARLARDAN LÖSEMİYE FARKINDALIK

    Mücadele başlarken İstiklal Marşı okunduğu sırada taraftarlar 'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla farkındalık yaratmak için maske taktı.

    MALATYA TRİBÜNLERİNDE ÜNAL KARAMAN SESLERİ

    1987 yılında Malatyaspor'da forma şansı bulan tecrübeli teknik direktör 'a sevgisi bulunan sarı kırmızılı taraftarlar Karaman'ı tribüne çağırdı. Taraftarların yanına giden Karaman, taraftarları alkışladı.

    1. 9.11.2018 21:48
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