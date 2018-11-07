Ligde kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor. Çareyi teknik direktörleriyle yolları ayırmakta bulan son takımlar Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu.

Bu iki takımın yanı sıra bu sezon Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe de teknik müdahalede bulundu.

Puan tablosunda Aytemiz Alanyaspor (13), Demir Grup Sivasspor (14), Fenerbahçe (15), Akhisarspor (16), Çaykur Rizespor (17) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un (18) son 6 sırayı oluşturması dikkati çekti.

SON YAŞANAN AYRILIKLAR

Geçen sezon Göztepe'yi 6. yaparak adından söz ettiren Tamer Tuna'nın Sivas'taki macerası 11 hafta sürdü.

Ligde 11 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlikle beklentilerin altında kalan Demir Grup Sivaspor, dün Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Dün bir başka teknik direktör ayrılığı da Aytemiz Alanyaspor'da yaşandı.

Aytemiz Alanyaspor, ilk üç maçını kaybederek lige iyi başlayamasa da daha sonra üst üste 4 maçlık galibiyet serisi yakalayadı.

Galibiyet serisinin ardından tekrar düşüşe geçen Akdeniz temsilcisi, bu kez art arda 4 maç kaybetti. Kötü sonuçların üzerine Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi.

Mesut Bakkal, geçen sezon 24. haftada 15. sırada devraldığı Aytemiz Alanyaspor'u kümede tutmayı başarmıştı.

LİGİN YENİ EKİPLERİNDEN ERKEN MÜDAHALE

Çaykur Rizespor'u geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapan İbrahim Üzülmez'in, Karadeniz ekibiyle Süper Lig macerası sadece 4 hafta sürdü.

İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Üzülmez'in yerine göreve geçen sezon Akhisarspor'da Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk'u getirdi.

Çaykur Rizespor, Buruk yönetiminde Fenerbahçe'yi 7. haftada evinde 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alsa da daha sonra bir daha üç puanla tanışamadı.

Son iki maçını kaybeden Karadeniz temsilcisi, 11. hafta sonunda 17. sırada yer alıyor.

Sezona iyi başlayamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da kötü gidişat üzerine teknik direktör değiştirmeyi tercih etti.

İlk 6 haftalık periyotta sadece 2 puan alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı analaşarak yol ayrımına giderken, "Şifo" lakaplı Mehmet Özdilek ile anlaştı.

Yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada, 8. haftada Aytemiz Alanyaspor'un 4 maçlık galibiyet serisine son veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de galibiyetle tanıştı. Daha sonraki üç maçından beraberlikle ayrılan Erzurum ekibinin 8 puanı bulunuyor.



CİHAT ARSLAN GERİ&NBSP;DÖNDÜ?

Akhisarspor'da yönetim, Türkiye Kupası'nı kazanarak takımını Avrupa'ya taşıyan Okan Buruk'un yerine sezon öncesi Bosna Hersekli Safet Susic'i göreve getirdi.

Ege temsilcisi, Susic yönetiminde Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmasına rağmen lige istediği gibi giriş yapamadı. İlk 5 maçını kazanamayan Akhisarspor'da yönetim, Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.

Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Ege temsilcisinde yönetim, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de daha önce Akhisarspor'un başında 36 maça çıkan Cihat Arslan'ı tekrar takımın başına getirdi.

Cihat Arslan yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet ile birer galibiyet ve beraberlik alan Akhisarspor, 9 puanla 16. sırada bulunuyor.

- Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi

Spor Toto Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan Kasımpaşa, ardından çıktığı 3 maçta ise sahadan puansız ayrıldı.

Bunu üzerine Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır." denildi.

Kasımpaşa, Özdeş'in ayrılığı üzerine takımı deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli'ye emanet etti.

Mustafa Denizli yönetimindeki ilk iki maçını kazanan Kasımpaşa, daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından bir puanla ayrıldı. Geçen hafta öne geçtiği maçta sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa, 19 puanla 4. sırada yer alıyor.

- FENERBAHÇE'DE COCU GÖREVDEN ALINDI

Ligde 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi ve 15. sırada yer aldı.

3-1'lik MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cocu'nun görevine son verildi.

Fenerbahçe, 2-2 biten Galatasaray derbisine teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çıktı.

- İKİ YABANCI TEKNİK ADAM DA TUTUNAMADI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon sadece iki takım yabancı teknik direktörle sezona başladı.

Susic'in Akhisarspor, Hollanda dışında ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayan Cocu'nun da Fenerbahçe'deki macerası kısa sürdü.

İki yabancı teknik adam da takımlarında tutunamayarak sezonu tamamlayamadı.

- ŞAMPİYONLUKTA YERLİ TEKNİK ADAM DAMGASI

Spor Toto Süper Lig'de son 11 sezonda takımlar, yerli teknik direktörlerle mutlu sona ulaştı.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana kulüpler, yerli çalıştırıcıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Son olarak geçen sezon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü.

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

TEKNİK DİREKTÖR&NBSP;RAPORU

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda şu ana kadar görev alan teknik direktörler şöyle: