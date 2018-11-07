Süper Lig'de ayrılık rüzgarı
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    'de ayrılık rüzgarı

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de ayrılık rüzgarı

    Spor Toto 'in 2018-2019 sezonunda 11. hafta geride kalırken, değişikliğine giden takım saysı 7'ye yükseldi

    Ligde kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor. Çareyi teknik direktörleriyle yolları ayırmakta bulan son takımlar ve oldu.

    Bu iki takımın yanı sıra bu sezon Akhisarspor, , , ve de teknik müdahalede bulundu.

    Puan tablosunda (13), (14), (15), Akhisarspor (16), (17) ve 'un (18) son 6 sırayı oluşturması dikkati çekti.

    SON YAŞANAN AYRILIKLAR
    Geçen sezon Göztepe'yi 6. yaparak adından söz ettiren 'nın Sivas'taki macerası 11 hafta sürdü.

    Ligde 11 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlikle beklentilerin altında kalan Demir Grup Sivaspor, dün ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Dün bir başka ayrılığı da Aytemiz Alanyaspor'da yaşandı.

    Aytemiz Alanyaspor, ilk üç maçını kaybederek lige iyi başlayamasa da daha sonra üst üste 4 maçlık galibiyet serisi yakalayadı.

    Galibiyet serisinin ardından tekrar düşüşe geçen Akdeniz temsilcisi, bu kez art arda 4 maç kaybetti. Kötü sonuçların üzerine Aytemiz Alanyaspor'da dönemi sona erdi.

    , geçen sezon 24. haftada 15. sırada devraldığı Aytemiz Alanyaspor'u kümede tutmayı başarmıştı.

    LİGİN YENİ EKİPLERİNDEN ERKEN MÜDAHALE
    Çaykur Rizespor'u geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapan İbrahim Üzülmez'in, Karadeniz ekibiyle macerası sadece 4 hafta sürdü.

    İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Üzülmez'in yerine göreve geçen sezon Akhisarspor'da 'nı kazanan 'u getirdi.

    Çaykur Rizespor, Buruk yönetiminde Fenerbahçe'yi 7. haftada evinde 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alsa da daha sonra bir daha üç puanla tanışamadı.

    Son iki maçını kaybeden Karadeniz temsilcisi, 11. hafta sonunda 17. sırada yer alıyor.

    Sezona iyi başlayamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da kötü gidişat üzerine değiştirmeyi tercih etti.

    İlk 6 haftalık periyotta sadece 2 puan alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, takımı 'e taşıyan teknik direktör ile karşılıklı analaşarak yol ayrımına giderken, "Şifo" lakaplı ile anlaştı.

    Yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada, 8. haftada Aytemiz Alanyaspor'un 4 maçlık galibiyet serisine son veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de galibiyetle tanıştı. Daha sonraki üç maçından beraberlikle ayrılan Erzurum ekibinin 8 puanı bulunuyor.

    CİHAT ARSLAN GERİ&NBSP;DÖNDÜ?
    Akhisarspor'da yönetim, 'nı kazanarak takımını Avrupa'ya taşıyan 'un yerine sezon öncesi Bosna Hersekli Safet Susic'i göreve getirdi.

    Ege temsilcisi, Susic yönetiminde 'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmasına rağmen lige istediği gibi giriş yapamadı. İlk 5 maçını kazanamayan Akhisarspor'da yönetim, Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.

    Ligin 6. haftasında sahasında 'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

    Ege temsilcisinde yönetim, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de daha önce Akhisarspor'un başında 36 maça çıkan 'ı tekrar takımın başına getirdi.

    yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet ile birer galibiyet ve beraberlik alan Akhisarspor, 9 puanla 16. sırada bulunuyor.

    - Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
    Spor Toto Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan , ardından çıktığı 3 maçta ise sahadan puansız ayrıldı.

    Bunu üzerine Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır." denildi.

    Kasımpaşa, Özdeş'in ayrılığı üzerine takımı deneyimli teknik direktör 'ye emanet etti.

    yönetimindeki ilk iki maçını kazanan Kasımpaşa, daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından bir puanla ayrıldı. Geçen hafta öne geçtiği maçta sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa, 19 puanla 4. sırada yer alıyor.

    - FENERBAHÇE'DE COCU GÖREVDEN ALINDI
    Ligde 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

    Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi ve 15. sırada yer aldı.

    3-1'lik MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cocu'nun görevine son verildi.

    Fenerbahçe, 2-2 biten Galatasaray derbisine teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çıktı.

    - İKİ YABANCI TEKNİK ADAM DA TUTUNAMADI
    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon sadece iki takım yabancı teknik direktörle sezona başladı.

    Susic'in Akhisarspor, Hollanda dışında ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayan Cocu'nun da Fenerbahçe'deki macerası kısa sürdü.

    İki yabancı teknik adam da takımlarında tutunamayarak sezonu tamamlayamadı.

    - ŞAMPİYONLUKTA YERLİ TEKNİK ADAM DAMGASI
    Spor Toto Süper Lig'de son 11 sezonda takımlar, yerli teknik direktörlerle mutlu sona ulaştı.

    Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana kulüpler, yerli çalıştırıcıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Son olarak geçen sezon Galatasaray'da teknik direktör , şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü.

    Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

    TEKNİK DİREKTÖR&NBSP;RAPORU

    Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda şu ana kadar görev alan teknik direktörler şöyle:

    Takımlar Teknik direktörler
    Antalyaspor Bülent Korkmaz
    Akhisarspor Safet Susic, Cihat Arslan
    Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay
    Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal, -
    Beşiktaş Şenol Güneş
    Bursaspor Samet Aybaba
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek
    Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez, Okan Buruk
    Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna, -
    Evkur Yeni Malatyaspor Erol Bulut
    Fenerbahçe Phillip Cocu, -
    Galatasaray Fatih Terim
    Göztepe Bayram Bektaş
    Kasımpaşa Kemal Özdeş, Mustafa Denizli
    Kayserispor Ertuğrul Sağlam
    Medipol Başakşehir Abdullah Avcı
    MKE Ankaragücü İsmail Kartal
    Trabzonspor Ünal Karaman
    1. 7.11.2018 11:19
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