Antalya vites yükseltti – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Antalya vites yükseltti

    Antalya vites yükseltti

    zaferiyle 20 puanla 3. sıraya kadar çıkan , Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

    Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Daha önce 5. olduğumuz 2016-2017 sezonunda kupayı 'un almasından ötürü Avrupa kupalarına katılamamıştık. Bu sezon hedefimiz, Avrupa kupalarına katılım hakkını kazanmak" dedi.

    'YERİMİZİ KORUYACAĞIZ'

    'da , ilk hedeflerinin bulundukları yeri korumak olduğunu belirtti. Denizli, "Yukarısı eğer senden farklı takımların işgalindeyse demek ki yapacak daha çok işin var. Ancak en tepede olursan artık uğraşacak rakip olmaz karşında. Bu nedenle ilk hedefimiz bulunduğumuz yeri korumak ve daha iyisi var ise onu ortaya çıkarmak" ifadelerini kullandı.

    AKHİSAR'A İKİ ŞOK DAHA

    Bu sezon sakatlıklardan yana başı dertteki, ligde düşme hattında, Avrupa'da ise grupta sonuncu Akhisar'a iki kötü haber geldi. Stoperlerden sezonu kapatırken, Dany ise en az 3 ay yok. Erzurum maçında sakatlanan Yumlu'nun çapraz bağlarının koptuğu, maçında tendonundan sakatlanan Dany'nin de iyileşmesinin 3 ay süreceği bildirildi.
    1. 7.11.2018
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