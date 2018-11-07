Antalya vites yükseltti
Kasımpaşa zaferiyle 20 puanla 3. sıraya kadar çıkan Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.
'YERİMİZİ KORUYACAĞIZ'
Kasımpaşa'da Mustafa Denizli, ilk hedeflerinin bulundukları yeri korumak olduğunu belirtti. Denizli, "Yukarısı eğer senden farklı takımların işgalindeyse demek ki yapacak daha çok işin var. Ancak en tepede olursan artık uğraşacak rakip olmaz karşında. Bu nedenle ilk hedefimiz bulunduğumuz yeri korumak ve daha iyisi var ise onu ortaya çıkarmak" ifadelerini kullandı.
AKHİSAR'A İKİ ŞOK DAHA
Bu sezon sakatlıklardan yana başı dertteki, ligde düşme hattında, Avrupa'da ise grupta sonuncu Akhisar'a iki kötü haber geldi. Stoperlerden Mustafa Yumlu sezonu kapatırken, Dany ise en az 3 ay yok. Erzurum maçında sakatlanan Yumlu'nun çapraz bağlarının koptuğu, Göztepe maçında tendonundan sakatlanan Dany'nin de iyileşmesinin 3 ay süreceği bildirildi.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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