Ankaragücü hedef yükseltti
Kayseri engelini de aşarak 3’te 3 yapan Ankaragücü’nde bu sonuçların ardından hedef de değişti.
KAPTANDAN PAŞA MAÇINA DAVET
Bursa'nın genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarlara çağrı yaptı
Sosyal medyadan açıklama yapan Ersoy, "Sadece emin olduğumuz bir şey var o da, sizler tribünlerdeyken bizlerin sahada kendimizi daha güçlü hissediyor olmamız. Sizlerle birlikte 12 kişiyiz" diye çağrı yaptı.
TRABZON'A DA GÖZDAĞI VERDİ
Alanya deplasmanından da zaferle dönen Yeni Malatya, gözünü evindeki Trabzon maçına çevirdi. Teknik Direktör Erol Bulut, "G.Saray maçında ilk dakikadan son dakikaya kadar nasıl konsantre olduysak, bu maçta da aynı ciddiyetle sahada olmalıyız. Çünkü 3 puan istiyoruz" diye iddialı konuştu.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Ankaragücü hedef yükseltti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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