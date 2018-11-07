Ankaragücü hedef yükseltti – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    hedef yükseltti

    <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a> hedef yükseltti

    Kayseri engelini de aşarak 3’te 3 yapan ’nde bu sonuçların ardından hedef de değişti.

    Başkan Mehmet Yiğiner, 6 yıl aranın ardından çıktıkları 'in başında kendilerine ilk 10 takım arasında yer alma hedefi koyduklarını belirterek, "Hedefimizi Avrupa olarak güncelledik" dedi.

    KAPTANDAN PAŞA MAÇINA DAVET

    'nın genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, maçı öncesinde taraftarlara çağrı yaptı
    Sosyal medyadan açıklama yapan Ersoy, "Sadece emin olduğumuz bir şey var o da, sizler tribünlerdeyken bizlerin sahada kendimizi daha güçlü hissediyor olmamız. Sizlerle birlikte 12 kişiyiz" diye çağrı yaptı.

    TRABZON'A DA GÖZDAĞI VERDİ

    Alanya deplasmanından da zaferle dönen Yeni Malatya, gözünü evindeki Trabzon maçına çevirdi. Teknik Direktör Erol Bulut, "G.Saray maçında ilk dakikadan son dakikaya kadar nasıl konsantre olduysak, bu maçta da aynı ciddiyetle sahada olmalıyız. Çünkü 3 puan istiyoruz" diye iddialı konuştu.
    1. 7.11.2018
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