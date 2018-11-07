Alanya’da da Bakkal gitti – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Alanya’da da Bakkal gitti

    Alanya’da da Bakkal gitti

    'daki ayrılığın ardından bir ayrılık haberi de Alanya’dan geldi.

    Evinde 'ya yenilen ve üst üste 4. yenilgisini alan 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı. Turuncu-yeşilliler, sezon öncesi 1 yıllık sözleşme yenilediği ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Bakkal'a plaket takdim edip kariyerinde başarılar diledi.

    'DAHA YOLUMUZ VAR'

    Rize'yi de eli boş gönderip evinde 5'te 5 yapan Göztepe'de Başkan , rehavet uyarısı yaptı. Aldıkları galibiyetle üst sıralarda bulunmaya devam ettiklerini kaydeden Sepil, "Bu maçı kazanamasaydık, üst taraftan kopacaktık. Çok güzel bir lig oluyor. Tribünümüz dünyaya örnek bir tribün. Oyuncular onlarla coşuyorlar. Dış sahada daha iyi olmak zorundayız. Daha yolumuz var, daha iyi olabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

    1. 7.11.2018
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