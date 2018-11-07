Alanya’da da Bakkal gitti

Evinde Malatya'ya yenilen ve üst üste 4. yenilgisini alan Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. Turuncu-yeşilliler, sezon öncesi 1 yıllık sözleşme yenilediği Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Bakkal'a plaket takdim edip kariyerinde başarılar diledi.

'DAHA YOLUMUZ VAR'



Rize'yi de eli boş gönderip evinde 5'te 5 yapan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, rehavet uyarısı yaptı. Aldıkları galibiyetle üst sıralarda bulunmaya devam ettiklerini kaydeden Sepil, "Bu maçı kazanamasaydık, üst taraftan kopacaktık. Çok güzel bir lig oluyor. Tribünümüz dünyaya örnek bir tribün. Oyuncular onlarla coşuyorlar. Dış sahada daha iyi olmak zorundayız. Daha yolumuz var, daha iyi olabiliriz" değerlendirmesini yaptı.