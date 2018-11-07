Alanya’da da Bakkal gitti
Sivasspor'daki ayrılığın ardından bir ayrılık haberi de Alanya’dan geldi.
Evinde Malatya'ya yenilen ve üst üste 4. yenilgisini alan Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. Turuncu-yeşilliler, sezon öncesi 1 yıllık sözleşme yenilediği Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Bakkal'a plaket takdim edip kariyerinde başarılar diledi.
'DAHA YOLUMUZ VAR'
Rize'yi de eli boş gönderip evinde 5'te 5 yapan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, rehavet uyarısı yaptı. Aldıkları galibiyetle üst sıralarda bulunmaya devam ettiklerini kaydeden Sepil, "Bu maçı kazanamasaydık, üst taraftan kopacaktık. Çok güzel bir lig oluyor. Tribünümüz dünyaya örnek bir tribün. Oyuncular onlarla coşuyorlar. Dış sahada daha iyi olmak zorundayız. Daha yolumuz var, daha iyi olabiliriz" değerlendirmesini yaptı.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Alanya’da da Bakkal gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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