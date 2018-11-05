Sivas'ta kazanan yok!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Atiker Konyaspor 0-0 berabere kaldı.
6'ncı dakikada Jevtovic'in ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu sürerek ceza sahasına kadar girdi. Altıpas üzerinden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut üstten auta gitti.
12'nci dakikada Rybalka'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
21'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer'in yerden şutunu kaleci Tolgahan ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu önünde bulan Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Uğur Çiftçi kafayla kornere gönderdi.
29'uncu dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Ziya kafa vuruşunu kaleci Serkan güçlükle kontrol etti.
56'ncı dakikada sağ kanatta Douglas topu ceza sahası ön çizgisinde bulunan Hakan'a attı. Hakan'ın gelişine yaptığı şut kalecide kaldı.
62'nci dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Milosevic'in direk kaleye çektiği şutu kaleci Tolgahan zorlukla kornere çeldi.
66'ncı dakikada Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner rakibi Torje'ye üst üste yaptığı faullerin ardından çift sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
70'inci dakikada Rybalka rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
77'nci dakikada sağ kanattan Rybalka'nın yaptığı ortaya ceza sahası içerisindeki Torje iyi yükselerek kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
- 5.11.2018 19:46
- Güncelleme: 5.11.2018 22:09
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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