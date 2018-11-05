Göztepe’de 3 eksik var – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    ’de 3 eksik var

    Göztepe’de 3 eksik var

    Rizespor'u konuk edecek , geçen haftaki Akhisarspor yenilgisini telafi etmek istiyor.

    Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Traore, Deniz Kadah ve Atakan Kesgin dışında eksik oyuncu bulunmazken; Titi, Gassama, Reis ve Poko sarı kart sınırında yer alıyor. Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise bugün eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşayacak. Buruk, 2016-17'de 25 hafta boyunca 'de görev almıştı

    'KAYBEDECEK KREDİMİZ YOK'

    Göztepe deplasmanında ter dökecek Ç.Rize'de Başkan Hasan Kartal, 10 haftada 8 puan toplayarak beklentilerin uzağında kaldıklarını belirtti. Kartal, "Rakibimiz beş maçta 4 galibiyet aldı. Seyirci desteği ile İzmir'de işimiz kolay olmayacak fakat bizim de bir yerden başlamamız gerekiyor. Bu sezon henüz deplasmanda kazanamadık. Kaybedecek kredimiz yok" ifadelerini kullandı.

    SİVASSPOR'DA KONYA ALARMI!

    Süper lig'de çıktığı son 3 maçtan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak puan kayıpları yaşayan , bugün 'u mağlup ederek hem çıkışa geçmenin hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Yiğido'da Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor, Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
    1. 5.11.2018
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