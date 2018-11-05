Göztepe’de 3 eksik var
Rizespor'u konuk edecek Göztepe, geçen haftaki Akhisarspor yenilgisini telafi etmek istiyor.
'KAYBEDECEK KREDİMİZ YOK'
Göztepe deplasmanında ter dökecek Ç.Rize'de Başkan Hasan Kartal, 10 haftada 8 puan toplayarak beklentilerin uzağında kaldıklarını belirtti. Kartal, "Rakibimiz beş maçta 4 galibiyet aldı. Seyirci desteği ile İzmir'de işimiz kolay olmayacak fakat bizim de bir yerden başlamamız gerekiyor. Bu sezon henüz deplasmanda kazanamadık. Kaybedecek kredimiz yok" ifadelerini kullandı.
SİVASSPOR'DA KONYA ALARMI!
Süper lig'de çıktığı son 3 maçtan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak puan kayıpları yaşayan Sivasspor, bugün Konyaspor'u mağlup ederek hem çıkışa geçmenin hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Yiğido'da Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor, Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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