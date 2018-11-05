Ankaragücü şov! – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Ankaragücü şov!

    Ankaragücü şov!

    Sarı-lacivertliler, ’in ‘Van Bastenvari’ golüyle öne geçti. Faty, 2-0 yaptı. Chery penaltıdan farkı bire indirdi. Kubilay, Ankaragücü’nün üst üste 3. zaferini ilan etti

    'in flaş ekibi Ankaragücü, galibiyet serisine Kayseri'yi de ekledi. 'ın öğrencilerini ağırlayan sarı-lacivertliler, 3-1 kazandı. Maça hızlı başlayan Başkent ekibi, Hollandalı yıldız Van Basten'in 'ya attığı efsane gol gibi 15'te Bifouma'nın ortasına arka direkte, müthiş bir vole vuran 'in golüyle öne geçti.

    FATY'DEN GOL VE DİREK

    Hızını kesmeyen Ankaragücü, ikinci golü de 13 dakika sonra buldu. 28'de Kenan Özer'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Ricardo Faty, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. 40'ta yine sahne alan Faty'nin yaklaşık 40 metreden vurduğu sert şutta top önce kaleciye daha sonra da üst direğe çarparak oyun alanına döndü ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

    BIYIK G.SARAY'A YOK

    İKİNCİ yarıda Kayseri, Faty'nin topa elle müdahalesiyle penaltı kazandı. Chery, 57'de farkı bire indirdi. Ancak bu sevinçleri 6 dakika sürdü. Maçın yıldızlarından Bifouma'nın 'al da at' pasını Kubilay geri çevirmedi ve üst üste 3. zaferi ilan etti. Sarı-kırmızılılarda Bıyık, 76'da 2. sarıdan kırmızı görürken, da deplasmanda üst üste 4. kez kaybetti.

    ÜST SIRALARI ZORLAYACAĞIZ

    Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, son haftalardaki çıkışlarının tesadüf olmadığını gösterdiklerini söyledi. Kartal, "İyi konsantre olduk. Bu maçı kazanırsak Üst sıraları zorlayan takım olacaktık, başardık. Üç veya dört de olabilirdi" diye konuştu.

    MENFAATİMİZ İÇİN SABREDELİM

    Kayseri Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, erken gelen gollerin faturasını ödediklerini vurguladı. Sağlam, "Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum. İçeride birçok sıkıntı bizi zor duruma soktu. Kayserispor'un menfaati ve geleceği için sabretmeliyiz" dedi
    1. 5.11.2018
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