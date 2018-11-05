Ankaragücü şov!
Sarı-lacivertliler, El Kabir’in ‘Van Bastenvari’ golüyle öne geçti. Faty, 2-0 yaptı. Chery penaltıdan farkı bire indirdi. Kubilay, Ankaragücü’nün üst üste 3. zaferini ilan etti
FATY'DEN GOL VE DİREK
Hızını kesmeyen Ankaragücü, ikinci golü de 13 dakika sonra buldu. 28'de Kenan Özer'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Ricardo Faty, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. 40'ta yine sahne alan Faty'nin yaklaşık 40 metreden vurduğu sert şutta top önce kaleciye daha sonra da üst direğe çarparak oyun alanına döndü ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
BIYIK G.SARAY'A YOK
İKİNCİ yarıda Kayseri, Faty'nin topa elle müdahalesiyle penaltı kazandı. Chery, 57'de farkı bire indirdi. Ancak bu sevinçleri 6 dakika sürdü. Maçın yıldızlarından Bifouma'nın 'al da at' pasını Kubilay geri çevirmedi ve üst üste 3. zaferi ilan etti. Sarı-kırmızılılarda Bıyık, 76'da 2. sarıdan kırmızı görürken, Kayserispor da deplasmanda üst üste 4. kez kaybetti.
ÜST SIRALARI ZORLAYACAĞIZ
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, son haftalardaki çıkışlarının tesadüf olmadığını gösterdiklerini söyledi. Kartal, "İyi konsantre olduk. Bu maçı kazanırsak Üst sıraları zorlayan takım olacaktık, başardık. Üç veya dört de olabilirdi" diye konuştu.
MENFAATİMİZ İÇİN SABREDELİM
Kayseri Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, erken gelen gollerin faturasını ödediklerini vurguladı. Sağlam, "Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum. İçeride birçok sıkıntı bizi zor duruma soktu. Kayserispor'un menfaati ve geleceği için sabretmeliyiz" dedi
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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