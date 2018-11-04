Mesut Bakkal'dan maç sonu açıklamaları
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    'dan maç sonu açıklamaları

    Mesut Bakkal'dan maç sonu açıklamaları

    ’in 11. hafta maçında sahasında Evkur ’a 1-0’lık skorla mağlup olan Aytemiz ’da Teknik Direktör , ”Maçın büyük bir bölümü rakip sahada oynandı. Ama futbolda böyle maçlar yaşıyoruz. Ben mücadeleden memnunum. Skoru hiç beğenmedim” dedi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , şanssız bir gol yediklerini söyledi. Bakkal, "Öncelikle tek golden başlayalım. Ceza sahasına bile girmeyen bir rakip, uzaktan çekilen bir şut ve şanssızlıkla yediğimiz bir gol. Haftalardır belki tatmin edici oynamıyorduk ama bu maçta iyi oynayan iyi mücadele eden ve üretmeye çalışan bir vardı. Kanatları kullandık. Koşu mesafelerimiz yüksekti, denedik ve sonuçta bir penaltı kazandık. Kaçırdık, futbolda bu var" dedi.

    "BU TAKIM HER TAKIMI YENEBİLECEK GÜÇTE"

    Maçın büyük bir bölümü rakip sahada oynadıklarını aktaran Bakkal şunları söyledi:
    "İsteyen oyuncularımızın mücadelenin karşılığını alamadılar diye düşünüyorum. Ama futbolda böyle maçlar yaşıyoruz. Ben mücadeleden memnunum. Skoru hiç beğenmedim. Oyuncularımı mücadeleden dolayı kutluyorum. Malatya'yı tebrik ediyorum, tek şut ve galibiyet. Biz şanssızlıklar yaşıyoruz ama bu mücadeleci ve istekli oyun devam edecek. Bu takım her takımı yenebilecek güçte. Bu futbolun önümüzdeki haftalar da devam etmesi en büyük arzum" diye konuştu.

    1. 4.11.2018 19:21
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