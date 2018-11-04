Erol Bulut'tan galibiyet açıklaması!
Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, ”İyi defans yaptık. Bugün çok ofansif oynamasak da bazen böyle maçlarda böyle oynamak gerekir. Benim takımım bu oyunu maç sonuna kadar iyi sergiledi. Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan E. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün Alanyaspor karşısında zor bir maç olacaklarını tahmin ettiklerini söyledi. Bulut, "Alanyaspor kendi evinde iyi baskı yapan, koşan ve güzel oyun sergileyen bir ekip. Bugün de aynı şekilde baskılı oynadılar ama biz bir golü bulduktan sonra skoru korumaya çalıştık ve sonuna kadar koruduk. O yüzden takımımı oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. İyi defans yaptık. Bugün çok ofansif oynamasak da bazen böyle maçlarda böyle oynamak gerekir. Benim takımım bu oyunu maç sonuna kadar iyi yaptı. Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz" dedi.
- 4.11.2018 19:05
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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